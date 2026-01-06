「CAPCOM WINTER SALE」開催中！　2026年新春セールもカプコンの名作ゲームが目白押し！

株式会社カプコン

現在、各デジタルストアで「CAPCOM WINTER SALE」を開催中！

ニンテンドーeショップでは、「逆転裁判」シリーズの『逆転検事1&2 御剣セレクション』『逆転裁判456 王泥喜セレクション』をはじめ、『カプコン ファイティング コレクション2』『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』などの対戦格闘ゲームや『鬼武者2』『ゴースト トリック』など、人気ゲームの数々がお買い得価格でセール中！

また、PlayStation(TM)Storeでは、「デビル メイ クライ」「戦国BASARA」シリーズに加え、『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルが全品50%OFF！ Steam Storeでは『ストリートファイター6』の追加コンテンツ「キャラクターパス」「アルティメットパス」をセールラインアップに追加してお求めやすい価格で販売中！

2026年のゲーム初めに、お気に入りのゲームをお得に手に入れて思う存分楽しもう！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでチェック！

CAPCOM WINTER SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale11-qk1x7/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■ニンテンドーeショップ

2026年1月14日（水）23:59まで

【CAPCOM HOLIDAY SALE】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_6

Nintendo Switch『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

Nintendo Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）

Nintendo Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）

Nintendo Switch『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）

（収録内容）

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

Nintendo Switch『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）

Nintendo Switch『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）

Nintendo Switch『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：4,543円（税込）

（収録内容）

『カプコン ファイティング コレクション』

『カプコン ファイティング コレクション2』

Nintendo Switch『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

Nintendo Switch『ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）

Nintendo Switch『鬼武者2』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）

Nintendo Switch『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

（収録内容）

『鬼武者』

『鬼武者 2』

Nintendo Switch『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■PlayStation Store

2026年1月21日（水）23:59まで

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）

PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【68%OFF!!】：974円（税込）

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【64%OFF!!】：1,462円（税込）

PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）

通常価格：3,046円（税込）

セール価格【68%OFF!!】：974円（税込）

PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編＋追加コンテンツ）

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）

PS4『Capcom Arcade Stadium』（追加タイトル）

通常価格：各200円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：各100円（税込）

（追加タイトル）

ファイナルファイト天地を喰らうII - 赤壁の戦い -大魔界村スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -19XX - The War Against Destiny -パワードギア - STRATEGIC VARIANT

ほかにも、様々なジャンルの魅力的なタイトルが盛りだくさん！（全31タイトル）

■Steam Store

2026年1月11日（日）2:59まで

Steam『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3,000円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：1,950円（税込）

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 1 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

通常価格：5,000円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：3,250円（税込）

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3,000円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：2,400円（税込）

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 2 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

通常価格：5,000円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：4,000円（税込）

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでご確認ください。

(C)CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。