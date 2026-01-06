塙町新春特別イベント【1月17日（土）】GoogleJAPANマーケティングマネジャーによる講演会
福島県塙町
Google Japanマーケティングマネージャー来たる!!️
"現在最適なSNSマーケティングとは"
塙町地域創生事業推進協議は、新春お祝いイベントといたまして、2026年1月16日（金）、17日（土）と連日、スペシャルゲストをお招きしたイベントを実施いたします。
その第二弾となるのは、グローバルのトップ企業であるGoogle！その日本で活躍されているマーケティングマネジャーをお呼びして、SNSマーケティングの現在について詳しくお話しを伺える場をご用意！
事前予約不要、無料でご参加いただけるイベントとなっておりますので、ぜひ皆様気軽にお立ち寄りください！
【1月17日（土）】GoogleJAPANマーケティングマネジャーによる講演会すべてはSNS から始まる！
このようなお悩みをお持ちの宿泊施設の経営者・マネージャー様はもちろん
店舗運営の皆様 ぜひご参加を！
○ インバウンド需要を取り込みたいが、具体的な戦略がない
○ OTA の手数料負担が重く、直販比率を上げたい
○ 広告費をかけても予約につながらない（CPA が高騰している）
○ 人手不足が深刻で、採用ブランディングにも課題がある
「選ばれる」絶対条件 を伝授くださいます！
１、「情報ドリフティング」時代の勝ち筋が見える
２、「３つのS」で集客の取りこぼしを防ぐ
３、インバウンド（中国・欧米）の具体的攻略法
４、「採用」にも効くブランディング
＊開催日時＊
2026年1月17日（土）
14:00～15:00
＊開催場所＊
はなわホール(塙町役場１階)
〒963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字大町３丁目２１番地
予約不要！ 料金：無料
【イベントお問い合わせ先】
主催: 塙町地域創生事業推進協議会 後援：塙町
お問合せ先：03-3222-0111