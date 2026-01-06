白金から、特別な一口を。「ラ・メゾン白金」の 期間限定ショコラコレクションが登場。

ジェイ・ワークス株式会社Une bouchee de bonheur

テーマは Une bouchee de bonheur（一口の幸せ）。

一粒ごとに異なる味わいと表情を楽しめる、華やかで繊細なショコラを揃えました。

新作「Tokyoティーショコラ」をはじめ、

あまおう苺のトリュフ、世界的に評価されたシャンパーニュを使用したショコラ、

そしてブランドを象徴する白金ショコラまで。

百貨店バレンタイン催事で選ぶ時間そのものが、特別な体験となるコレクションです。

販売開始予定日

全国常設店：1月7日（水）より開始

全国バレンタイン催事場：以下の催事出店情報をご覧ください

オンラインショップ：1月7日（水）より開始

販売開始予定日

全国常設店：1月7日（水）より開始

全国バレンタイン催事場：以下の催事出店情報をご覧ください

オンラインショップ：1月7日（水）より開始

東京・狭山丘陵で育った東京産和紅茶の優しい甘みと、チョコレートのなめらかな口どけを融合させました。

TOKYOティーショコラ

\864（税込）

Strawberry Chocolat / 苺のショコラ苺のショコラ

甘みと酸味のバランスが絶妙な「あまおう苺」を使用したトリュフと、フリーズドライ苺を丸ごと包んだ苺ショコラ。

あまおう苺トリュフ \1,080（税込）苺のショコラアソート \1,620（税込）Champagne Chocolat / シャンパンショコラシャンパンショコラ

世界選手権2020ワールドチャンピオン『パルメ ラ・レゼルヴ』を使用した、口どけなめらかなクリーム入りショコラ。特級畑（グラン・クリュ）のブドウを主体に、豊かな香りとフレッシュな味わいを楽しめます。

※洋酒中38% シャンパン使用

シャンパンショコラ

\1,080（税込）

Palme La Reserve / パルメ ラ・レゼルヴ

シャンパーニュ＆スパークリングワイン 世界選手権2020 ワールドチャンピオン

世界に認められたシャンパーニュ、『パルメ ブリュット・レゼルヴ』を使用

特級畑（グラン・クリュ）のブドウを主体として使用した味わい深く厚みがあり、はつらつとしたフレッシュさが魅力的なパルメのフラッグシップシャンパーニュ

※洋酒中38% シャンパンを使用

Shirokane Chocolat / 白金ショコラ白金ショコラ

深みのあるビターガナッシュ、爽やかなカシス風味のガナッシュ、香ばしいアーモンドクリームなど、多彩な味わいを絶妙に組み合わせました。

白金ショコラ5個入り \918（税込）白金ショコラ8個入り \1,458（税込）白金ショコラ12個入り \2,160（税込）Carre Chocolat / キャレ ショコラキャレ ショコライメージキャレ ショコラ

タブレットショコラを上品な一口サイズに仕立てた「キャレ ショコラ」。ティラミスやミルク＆ナッツ、クッキーホワイト、アールグレイなど、8種の多彩な食感と香りを楽しめます。



キャレ ショコラ \1,242（税込）

Shirokane Chocolat Assortment/ 白金 ショコラ アソート白金 ショコラ アソートイメージ白金 ショコラ アソート

あまおう苺や和紅茶、上品な白金ショコラまで、ラ・メゾン白金が誇るショコラを一度に楽しめる贅沢なアソートメント。

白金ショコラアソート

\2,808（税込）

La Maison SHIROKANE / ラ・メゾン⽩金

ラ・メゾン白金 グラン 本店 外観

高級住宅やレストランそして和と洋が融合する街、東京・⽩金の洋菓子店「ラ・メゾン⽩金」。

食材や季節感にこだわったショコラや焼き菓子など"上質なカジュアル"をテーマに、自分へのご褒美や様々なギフトシーンに対応できるラインナップでお届けいたします。

◆常設店舗◆

グラン本店（白金高輪）、グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹 立川店、渋谷ヒカリエ Shinqs 東横のれん街店

※店頭により取り扱い商品や販売開始時期が異なる場合がございます。