バイタリフィ、1月21日・22日開催「AI博覧会 Osaka2026」に出展
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338481&id=bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年1月21日（水）、22日（木）の2日間、マイドームおおさかで開催される「AI博覧会 Osaka2026」に出展いたします。
■「AI博覧会 Osaka2026」とは？
AI博覧会では、厳選された先端企業の技術をリアルに体感できます。展示とカンファレンスの相乗効果により、最新トレンドの習得から導入イメージの構築までを一気通貫で実現。専門スタッフへの直接相談や製品比較を通じ、自社の課題解決に直結する“本当に使える”AI活用術を効率的に見つけられる絶好の機会です。
展示会URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/
■ ブース展示
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338481&id=bodyimage2】
「FirstContact」は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。2025年にはAIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得しました。
FirstContact お問い合せ先：https://first-contact.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338481&id=bodyimage3】
現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Messenger連携のお試しも可能です。弊社の営業担当が サポートさせていただきますので、導入に不安を抱えている方やまずはチャットボットがどんな風に使えるか試したい方は、是非お気軽にお問い合わせください。
無料トライアルお申し込みはこちら：https://first-contact.jp/trial
＜Dify構築支援サービス＞AIエージェントDRIVE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338481&id=bodyimage4】
「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。より本格的なアプリ作成、パラメータ調整、OCR機能強化、セキュリティ面でのご相談など、貴社の多様なニーズにお応えします。「Dify」は、専門的なプログラミング知識がない方でも、チャットボット、社内FAQシステム、データ分析・活用ツールといったAIアプリケーションを手軽に構築できる画期的なツールです。RAGや外部連携、カスタマイズ対応で、多様なAI活用を支援します。「AIエージェントDRIVE」では、「Dify」活用における環境構築から開発サポート、導入後の保守までワンストップで支援が可能です。
AIエージェントDRIVE お問い合せ先：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
※生成AIの活用をご検討中でしたら会期に先立ってご案内も可能でございます。
■ カンファレンス登壇
AI博覧会内で行われるカンファレンスに、弊社AIソリューション事業部の金本貞昭と金森亘輝が登壇いたします。
タイトル ：ノーコードで手軽に始めるAIエージェント開発
登壇者 ：AIソリューション事業部 部長 金本 貞昭
講演内容 ：ノーコードで手軽に始めるAIエージェント開発。最新トレンドと企業活用事例を分かりやすく紹介。
