水分流量計の世界市場2026年、グローバル市場規模（差圧式、熱式、タービン式、電磁式、超音波式、渦流式、光学式）・分析レポートを発表
2026年1月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水分流量計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水分流量計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、水分流量計の世界市場について、その規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約1億2500万米ドルと評価されており、2031年には約1億5300万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は2.9パーセントと見込まれており、比較的安定した成長を続ける市場です。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応が、市場競争の構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
製品の概要と機能特性
水分流量計は、気体中に含まれる水分成分の流量を測定するために設計された計測機器です。工業分野、環境保護分野、研究分野などで幅広く利用されています。特定の湿度条件下における気体の流量を高精度で測定できる点が特長です。
空調設備、換気設備、ガス輸送、燃料ガスの監視など、多様な用途で使用されており、安定した計測性能が求められています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析および定性分析を行っています。市場環境が変化する中で、競争状況、需給バランス、需要変化の要因を整理し、多角的な視点から市場動向を明らかにしています。
さらに、主要企業の企業概要や製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を具体的に示しています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。また、水分流量計の成長可能性を評価し、製品別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析し、企業の事業戦略や投資判断に資する情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、EMERSON、SICK、RS Hong Kong、Testo、Endress+Hauser、Omega、Baker Hughes、HMA Group、Fluid Components International（Process Sensing Technologies）、Kimo Instrumentsなどの企業が参入しています。
これらの企業について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されており、市場における競争状況が詳細に分析されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
水分流量計市場は、測定方式別および用途別に分類されています。測定方式別では、差圧式、熱式、タービン式、電磁式、超音波式、渦流式、光学式に分かれています。
用途別では、石油化学分野、環境保護分野、食品分野、冶金分野、建設分野、その他に分類され、それぞれの分野での需要動向と成長性が分析されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象です。特にアジア太平洋地域では、産業活動の拡大や環境規制強化を背景に、安定した需要が見込まれています。
