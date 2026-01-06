ジェネクサス・ジャパン／『深刻化する地方の人材不足に福音をもたらすローコード開発』がForbes JAPAN タイアップ記事にて公開されました
ジェネクサス・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締社長：大脇文雄）は、2026年1月、Forbes JAPAN タイアップ記事を公開いたしました。
本記事では、地方企業が直面する人材不足やDX推進の課題に対し、
現場視点での示唆や今後の可能性が語られています。
https://forbesjapan.com/articles/detail/86385
◆タイトル：
「深刻化する地方の人材不足に福音をもたらすローコード開発」
◆内容：
創業88年を誇る住宅設備機器メーカー、株式会社コロナ代表取締役社長の大桃 満様、地域に根差したSIerとしてDXを牽引する株式会社ウイング取締役会長の樋山 証一様、そして弊社ジェネクサス・ジャパン常務取締役の諸橋 隆也の対談記事が公開されました。地方創生とDXをテーマに、地方企業が直面する課題やそれらを解決する手段としてのローコードやAIが拓く可能性について語られています。
●GeneXus（ジェネクサス）とは
―35年以上、世界50カ国、11,000社以上での導入実績を持つローコード開発ツール―
GeneXusとは、南米ウルグアイのGeneXus S.A.社が開発したアプリケーション自動生成ツール（開発環境）です。
データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C#・SmartDeviceのソースコードを自動的に生成し、これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も自動的に作成します。
【詳細はこちら→】https://www.genexus.jp/genexus-overview
●ジェネクサス・ジャパン株式会社について
業務アプリケーション開発ツール『GeneXus』の輸入・販売を主軸事業に、関連製品やシステム開発支援などのサービスを提供しています。
【詳細はこちら→】https://www.genexus.jp/
プレスリリース詳細へ