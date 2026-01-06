【21LIVE】誕生石「ガーネット」を集めて挑む『誕生石の伝説』が1月3日（土）より開催！ランクインで21LIVEの案内バナー出演権獲得や配信ポイントアップのチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、1月3日（土）より『誕生石の伝説』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338097&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼顔出しナシでもエントリーOK！／
誕生石を集めてランキング上位を目指そう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月3日（土）より『誕生石の伝説』を開催します。
今回のテーマは、生命力や成功を象徴するとされる誕生石「ガーネット」。
配信中に誕生石「ガーネット」を集めてランキング上位にランクインすると、最大150,000ptの配信ポイントボーナスをはじめ、21LIVEの案内バナー出演など、活動を後押しする特典を獲得できます。
顔出しなしでもエントリー可能なので、配信スタイルを問わず挑戦できます。
誕生石「ガーネット」を集めてランキング上位を目指し、次のステージへとつながるチャンスを掴みましょう。
＼一般ランキングプライズ／
▼バッジ
ガーネットを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント初期値UP
TOP21入賞で配信ポイントが3,000～150,000ptアップ！
数値が大きいほど配信一覧で上部に表示され、より多くのリスナーとの出会いにつながります。
▼バナー出演
TOP3入賞で、翌月開催の誕生石イベントページトップバナーのモデル出演権を獲得できます。
★TOP1
・公式LINE案内バナー出演
・プレスリリース用バナー出演
・イベントページトップバナー出演
★TOP2～3
・イベントページトップバナー出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338097&id=bodyimage2】
＼ビギナーランキングプライズ／
▼バッジ
ガーネットを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント
TOP21入賞で配信ポイントが1,000～100,000ptアップ！
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月3日（土）～1月19日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------
※ランキング参加はエントリー制です。
【一般ランキング】
1月1日時点で初配信日から60日を越えているライバー
【ビギナーランキング】
1月1日時点で初配信日から60日以内のライバー
--------------------------------------------------------
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338097&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼顔出しナシでもエントリーOK！／
誕生石を集めてランキング上位を目指そう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月3日（土）より『誕生石の伝説』を開催します。
今回のテーマは、生命力や成功を象徴するとされる誕生石「ガーネット」。
配信中に誕生石「ガーネット」を集めてランキング上位にランクインすると、最大150,000ptの配信ポイントボーナスをはじめ、21LIVEの案内バナー出演など、活動を後押しする特典を獲得できます。
顔出しなしでもエントリー可能なので、配信スタイルを問わず挑戦できます。
誕生石「ガーネット」を集めてランキング上位を目指し、次のステージへとつながるチャンスを掴みましょう。
＼一般ランキングプライズ／
▼バッジ
ガーネットを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント初期値UP
TOP21入賞で配信ポイントが3,000～150,000ptアップ！
数値が大きいほど配信一覧で上部に表示され、より多くのリスナーとの出会いにつながります。
▼バナー出演
TOP3入賞で、翌月開催の誕生石イベントページトップバナーのモデル出演権を獲得できます。
★TOP1
・公式LINE案内バナー出演
・プレスリリース用バナー出演
・イベントページトップバナー出演
★TOP2～3
・イベントページトップバナー出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338097&id=bodyimage2】
＼ビギナーランキングプライズ／
▼バッジ
ガーネットを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント
TOP21入賞で配信ポイントが1,000～100,000ptアップ！
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
1月3日（土）～1月19日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------
※ランキング参加はエントリー制です。
【一般ランキング】
1月1日時点で初配信日から60日を越えているライバー
【ビギナーランキング】
1月1日時点で初配信日から60日以内のライバー
--------------------------------------------------------
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1