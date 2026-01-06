TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 東南アジアの化粧品市場』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 東南アジアの化粧品市場』について、弊社リサーチャーの北口貴一、任倩怡、大澤杏菜のインタビュー記事を2025年12月18日に公開したことをお知らせいたします。
◆なぜ、今回「東南アジアの化粧品市場」の調査を実施したのですか？
北口：今回、じつに3年ぶりに東南アジアの化粧品市場について本格的な調査を実施したのですが、この3年間で市場は大きく変化しており、最新情報をまとめた・・・
◆なるほど。次に市場の動向についてお伺いします。これまで東南アジアでは美白ケアやエイジングケアへのニーズが高い印象でしたが、その傾向は現在でも続いているのでしょうか？何か変化などがあればお聞かせください。
任：仰る通り、東南アジアでは白い肌が美人の条件の一つとなっていることから、伝統的に美白ニーズは高く、美白化粧品市場は堅調に推移しています。ただこれまでと異なる点としまして、・・・
◆従来から人気の訴求についても、トレンドの変化や新たなニーズがみられるのは面白いですね。東南アジアといえばハラル化粧品に対する需要も大きいかと思いますが、ハラル化粧品についてはいかがでしょうか？
大澤：インドネシアやマレーシアは国民の大半がイスラム教徒であることから、従来より化粧品にイスラム教で禁止された成分を使用しないハラル化粧品のニーズがありましたが、近年は・・・
◆ムスリム以外からもハラル化粧品のニーズが拡大しているとは驚きでした。東南アジア市場進出・事業拡大に向けて、チャネルやプロモーション、競争環境などはいかがでしょうか？
任：先ほど少しお話した通り、SNS経由で海外トレンドを積極的に入手する消費者が年々増えているのでプロモーションツールとしての活用には注力した方がいいかと思います。くわえて近年は、・・・
◆なるほど。最後に、本調査レポートの注目ポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
北口：本調査レポートは、東南アジア各国における市場動向のほか、国別に消費者の意識・実態などをまとめており、東南アジア市場への参入・事業拡大を検討されている企業様が市場環境を把握するうえで欠かせない1冊に仕上がっているかと思います。引き続き・・・
2025年 東南アジアの化粧品市場
ーECの普及と海外トレンドの浸透で変わる7ヶ国のいまー
発刊日：2025年11月28日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
プレスリリース詳細へ