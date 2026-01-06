“バナナ味とチョコ味”鉄板の組み合わせを たっぷり楽しめる 「明治 エッセル スーパーカップ バナナチョコクッキー」 1月12日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズより、「明治 エッセル スーパーカップ バナナチョコクッキー」を2026年1月12日から全国にて発売します。









本商品は、完熟バナナをイメージしたアイスに、食べ応えのあるチョコレートクッキーを組み合わせたカップアイスです。ベースアイスは、バナナの芳醇な香りと完熟感のある味わいに仕上げました。そのベースアイスにチョコクッキーを混ぜ込むことで、食感のアクセントをお楽しみいただけます。

2024年11月に発売された「明治 エッセル スーパーカップ ミニ バナナクッキー・チョコ」は、SNSなどで「バナナクッキーがおいしすぎる」「普通のサイズで販売してほしい」といった声をいただきました。そこで、皆さまの声にお応えし、たっぷりとお楽しみいただけるレギュラーサイズにて発売します。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。