奈良国立大学機構 なら産地学官リカレント教育プログラムシンポジウムのご案内
本機構は、令和5年度より取り組んでいる「地域ニーズに応える産学官連携を通じたリカレント教育プラットフォーム構築支援事業」の進捗状況を報告するシンポジウム「社会を支えるリカレント教育～学びの力で地域の未来を創る～」を開催します。
地域企業・自治体・研究機関との連携事例を通じて、地域とともに推進するリカレント教育の理念と具体的な方向性を改めて考えます。
日 時： 令和8年2月13日（金）15：00～17：00
場 所：奈良ロイヤルホテル 鳳凰の間
定 員：100名
受講形態：対面
受講料 ：無料
申 込：以下申し込みフォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/hK8id3ACSg6kdJRC7
※申込期限：令和8年2月12日（木）
詳細は以下Webページをご確認ください。
https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/1059/