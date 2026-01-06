【検証結果：ナメてました】自転車技士声優・おかだまさたか氏日本初上陸のバングラデシュ製ロードバイク「Nodi」を徹底検証

株式会社ACROVE[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vRjreowHbFQ ]

【世界4位の自転車大国】実はこんなにすごい！バングラディシュ製ロードバイク【uniFast/ユニファスト】

現在クラウドファンディングMakuakeにて先行販売中のグラベルロードバイク「Nodi（ノディ）」について、ロードバイク情報バラエティYouTubeチャンネル【チャリ☆ノリ!!】MCであり、プロの自転車整備士の資格を持つ声優・おかだまさたか氏が試乗・検証したレビュー動画が公開されました。

本動画内でおかだ氏は、日本初上陸となるバングラデシュ製グラベルロードバイクを、プロ整備士の視点から徹底的にチェック、試乗した乗り心地について本音で語っています。

さらに、乗り心地や安定感といった走行性能に加えて、近年増加している「ネット通販で購入した自転車の組み立て・メンテナンス問題」についても、街の自転車屋「オグラ輪業」代表・小倉氏とともに議論しています。

◆ 動画の見どころ：「ナメてました」と言わしめた街乗り最強バングラデシュ製自転車Nodiの実力本音レビュー

「街乗りロードの決定版」Nodiの詳細 :https://www.makuake.com/project/unifast_nodi/先行販売終了まで残り25日「街乗りロードの決定版」Nodiについて詳しくはこちら！

１. プロの整備士資格保有者による日本初上陸バイクの本音レビュー

バングラデシュと日本の国旗が描かれたフレームバングラデシュから日本初上陸の自転車Nodi

世界4位の自転車輸出大国でありながら、日本ではまだ認知度の低い、バングラデシュ製自転車のポテンシャルに注目。「安かろう悪かろう」ではなく、国を挙げて品質向上に取り組む工場の実力を、プロの整備士資格を持つおかだ氏が忖度なしで細かくチェックしています。

２. 雨の中走りぬける、整備士・おかだまさたか氏による「本音」実走レビュー

Nodiは癖が無く重心安定（おかだ氏）Nodiは街乗りに最適（おかだ氏）Nodiは乗ったら分かる（おかだ氏）

おかだ氏のコメント（動画より抜粋・要約）：

- 「街乗りやサイクリング用途なら、かなり楽で安定感のある走り」- 「ピーキーさ（扱いずらさ）がなく、ずっと乗っていたくなる」- 「正直、ナメてました」- 「ロード経験者ほど驚くと思う」



３. 「通販バイクのメンテナンス」について、整備士と自転車屋さんが実情と本音を語る

Nodiは、自転車屋さんが1から企画したメンテしやすい1台Nodi先行販売特典は自転車保証のCycleOne付

動画後半では、ネット購入時の不安点である「組み立て」や「点検・修理」について言及。

Nodiは、購入後のメンテナンスまでを想定した仕様になっている点について語られています。

◆掲載メディア・出演者プロフィール

YouTubeチャンネル：ロードバイク情報バラエティ【チャリ☆ノリ!!】



毎週土曜日18時配信。自転車技士声優「おかだまさたか」と、ヒルクライム大好き役者「山県輪太郎」が、ロードバイクに関する情報をわちゃわちゃ楽しく発信する人気バラエティ番組。

出演：自転車技士声優 おかだまさたか氏

自転車技士・自転車安全整備士の資格を持つ異色の声優。

声優ならではの聴き取りやすいナレーションと、整備士としての確かな技術知識に基づいた「わかりやすい解説」に定評があり、初心者からベテランサイクリストまで多くの支持を集める。

◆ 街の自転車屋 × バングラデシュ最大手メーカー共同開発のロードバイクNodiについて

Nodiは、東京都江戸川区の街の自転車屋「オグラ輪業」と、欧州向けに年間約80万台以上を輸出するバングラデシュ最大級メーカー「MEGHNA GROUP」が共同開発した、日本仕様のエントリーモデル・ロードバイクです。

「ロードバイクは高い」「安いモデルは品質が不安」

そんな声に応える形で、手頃で信頼性の高い品質、疾走感をご提供する「街乗りロードの決定版」です

日常づかいに“ちょうどいい”5つのポイント

◆先行販売限定の特典：通販でも“買ってから安心”の仕組み「Cycle One」初年度無料付帯

- 約11kg（一般的ママチャリの1/2 程度）の軽量設計- 10万円以下（税別）でディスクブレーキ搭載- 前傾しすぎないハンドル設計で街乗りも快適- 32mmタイヤで段差や荒れた路面にも対応- スタンド標準装備で日常利用を想定Nodiの製品詳細はこちら :https://www.makuake.com/project/unifast_nodi/

自転車購入後も安心の点検保証・盗難保険が一体になったCycle Oneが初年度無料で付いてきます。

お手元に届いた後の組み立て、点検、メンテナンスは全国の自転車店で対応可能です。動画内で、通販バイクの購入後の不安を解消する仕組みとして紹介されています。

Cycle One 詳細：https://cycle-one.jp/overview(https://cycle-one.jp/overview)

◆Cycle Oneとは

自転車の「点検保証」に加え、「盗難保険」「自転車保険」が一体になったフルサポートパッケージです。

補償上限額、保険対象範囲の確認、サポート内容の詳細などはCycleOne公式サイトよりご確認をお願いします。Cycle One 詳細：https://cycle-one.jp/overview

3つの安心サポート

1. 点検保証【工賃が実質、毎回無料に】

・点検、修理、組立、洗車など、購入後の整備・手入れにかかる店舗工賃を保証

・新車・中古問わず加入可能（条件あり）

・日本全国どこの自転車販売店・修理店でも利用可能

例：定期点検、ブレーキ調整、チェーン清掃、パーツ取り付けなどが実質無料に！

2. 盗難保険【もしもの盗難にも】

・自宅でも外出先でも購入車体の70%を補償（条件あり）

・保険提供：三井住友海上

3. 自転車保険【事故・入院・損害賠償にも対応】

・万一の事故や入院に備えた、対人・対物補償付きの保険

・事故や転倒だけでなく、「通勤途中に人にぶつかってしまった」ケースにも対応

・保険提供：三井住友海上

サイクリストの快適な乗り心地のために、“買ってからずっと安心”のため、Cycle Oneはサービスを展開しています。

◆株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業（CX事業）」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名（2025年12月時点）

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」