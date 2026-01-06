北海道イエロースターズ、11月ホームゲーム全勝　延べ1万3千人超が来場、首位を堅守

株式会社北海道イエロースターズ

Vリーグ所属の男子プロバレーボールチーム 北海道イエロースターズ は、2025年11月に札幌市内で開催したホームゲーム8試合すべてに勝利し、現在リーグ首位を維持しております。

期間中の来場者数は延べ13,332人となり、多くの皆様にご来場いただきました。

■ 11月ホームゲームの開催結果について

北海道イエロースターズは、以下の日程でホームゲームを開催いたしました。

11月1日：1,789人

11月2日：1,925人

11月8日：1,683人

11月9日：1,358人

11月22日：1,469人

11月23日：1,734人

11月29日：1,732人

11月30日：1,642人

上記8試合の合計来場者数は13,332人となりました。

■ 今後のホームゲーム開催について

11月のホームゲームを全勝で終えた本チームは、引き続きリーグ首位を維持しております。

チーム公式戦では初となる「北海きたえーる」での開催も行いました。（レバンガ北海道同日開催）

2026年1月には、北海道イエロースターズの第2のホームタウンである函館市にて、

函館アリーナを会場としたホームゲームを開催いたします。

本大会は、ヴォレアス北海道（SV.LEAGUE所属）の試合と同日開催となり、

1日でVリーグおよびSVリーグ、両カテゴリーの公式戦を観戦できる大会として実施されます。

トップレベルのバレーボールを一度に楽しめる機会として、

道南エリアをはじめ、幅広い世代の皆様にバレーボールの魅力をお届けしてまいります。

■ 今後の札幌開催およびファン向けイベントについて

次回、札幌市内でのホームゲーム開催は、

2026年3月に 北ガスアリーナ札幌46 にて実施予定となっております。

それまでの期間は、アウェーゲームが中心の日程となります。

一方で、試合開催がない期間においても、ファンの皆様にチームを身近に感じていただける機会として、各種イベントを実施・予定しております。

2026年1月7日・8日：ファンクラブ会員様限定 公開練習

2026年2月14日：選手参加型 バレンタインクッキング＆トークショー

上記以外の日程においても、順次ファン向けコンテンツを企画・実施予定

今後も北海道イエロースターズは、試合会場内外を問わず、ファンの皆様との交流機会を大切にしながら、シーズンを通じたチームの魅力発信に取り組んでまいります。