サウナ界のトップブランド「ごリラックス」とラグビー界の“熱き”チーム「ホンダヒート」がサウナグッズで熱いコラボ！
三重ホンダヒート（本田技研工業株式会社 スポーツプロモーション部）
ととのい巾着HEATオリジナル
ゴリゴリボトルHEATオリジナル
ごリラックス×HEATコラボサウナハット
この度、株式会社パイン・クリエイト様で展開されている、ととのい系サウナブランド「ごリラックス」とのコラボ商品を販売いたします。
「ごリラックス」のまもるくんがHEATポーズをしたオリジナルロゴです。
サウナ界のトップブランド「ごリラックス」と、ラグビー界の“熱き”チーム「ヒート」。
共に“熱さ”を追求する両者がタッグを組んだ特別なアイテムです。
ととのい巾着HEATオリジナル
撥水性の高いリップストップ生地を利用した巾着は使い勝手抜群!!
口元はドローコードでしっかりと閉じられ細かなアイテムが飛び出さないあんしん設計。
普段のお出かけや練習や合宿にも最適。
通常価格：\1,980
サイズ：W12.8cm×H19cm×D1.7cm
ゴリゴリボトルHEATオリジナル
1Lの大容量でゴリゴリ飲めるHEATオリジナルデザインボトル。
ヒートした体をととのえるのに最適な商品です。
通常価格：\2,310
サイズ：直径8.5cm×高さ21cm
ごリラックス×HEATコラボサウナハット
サウナ界のトップブランドである、ごリラックスとHEATがコラボしたサウナハット!!
ごリラックスのまもるくんがHEATポーズをしたオリジナルロゴ!!
今治タオルを使用した柔らかな肌ざわりと高い吸水性・快適性を味わってください。
通常価格：\3,300
サイズ：幅33cm×高さ25.5cm
素材：コットン100％（今治産）
コラボの背景
ヒートの名前に込められた想い――「心が熱くなければ真の強さは得られない。
そして三重ホンダヒートに関わるすべての人と、その“熱さ”を分かち合いたい」
この理念を形にした商品です。
ホストゲームの会場に設置されるヒート公式グッズブースや公式オンラインショップでご購入が可能です。ぜひこの機会にゲットしてください。
◇三重ホンダヒート 公式ホームページ◇
https://www.honda-heat.jp/