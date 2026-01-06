【日本初※】プロビタミンA含有の化粧品原料「発酵プロビタミンオイルPRD(TM)」を開発。エビデンスに基づく高機能・成分重視の発酵化粧品をOEM受託開始。～豊富な処方実績で製品化を実現～

株式会社東洋発酵新原料「発酵プロビタミンオイルPRD(TM)」

株式会社東洋発酵（本社：愛知県大府市、代表取締役：木村 浩、以下「当社」）は、化粧品・食品分野において、原料の開発・製造、および、OEM企画・製造の会社です。

独自の発酵技術によって化粧品原料「発酵プロビタミンオイルPRD(TM)」を配合した化粧品のOEM受託を開始しました。スキンケア化粧品はもちろん、ヘアやネイル、リップケアに至るOEM企画品をご紹介します。

※日本初の発酵オイル：表示名称がキサントフィロミセス/オリーブ果実油発酵溶解質エキス液

の発酵オイルのこと。2025年12月時点、当社調べ。

▶発酵プロビタミンオイルPRD(TM)の公式ページはこちら(https://www.toyohakko.com/products/fermented-provitamin-oil/)

発酵プロビタミンオイルの特長

- 京都に自生するブナの木から単離されたパフィア酵母と、小豆島産エクストラバージンオリーブオイルの組み合わせで発酵した独自開発の油性原料です。パフィア酵母は、1,700種以上存在する酵母の中から選定された、カロテノイドを生産できる稀少な酵母です。紫外線などの酸化ストレス環境や低温環境にも強く、極限環境微生物とも呼ばれています。

企画品ラインアップ

極限環境微生物とも呼ばれる「パフィア酵母」- プロビタミンAの一種であるβ-カロテンをはじめ、カロテノイド類を含む155種類の美容成分を含有しています。- 抗シワ・ハリ改善、保湿・バリア機能の向上、抗炎症作用、紫外線からの保護作用など、多角的なアンチエイジング美容効果が期待できます。発酵プロビタミンオイルによるアンチエイジング美容効果

発酵プロビタミンオイルを用いた10種類のスキンケアやヘアケア、ネイルケア、リップケアの企画品をご紹介します。これらはOEM受託における商品開発のベースとして、オリジナル商品化が可能です。

発酵プロビタミンオイル配合のスキンケア化粧品（OEM企画品）- ナノエマルジョンリッチセラムナノ化した発酵プロビタミンオイルを配合した美容液。微細化されたオイルがすっと肌に浸透し、濃密なうるおいとエモリエント感が持続。- 乳液アミノ酸系保湿乳化剤を用いた低粘度タイプの乳液。さらりとしたみずみずしいテクスチャーでうるおいを保ち、やわらかいお肌へ導く。- クリームエモリエント成分を贅沢に配合。リッチでコクのあるクリームがお肌を包み込み、弾むようなツヤ肌へ。- 2層アンプルミストミルキーエッセンス層とウォータリーエッセンス層が溶け合う、2層タイプのマルチケアミスト。やわらかいミストがうるおいの膜をつくり、乾燥や外部刺激から肌を優しく守る。

発酵プロビタミンオイルによるシワ改善効果

アイケア、オイルセラム、ネイル・ヘア・リップケア化粧品(OEM企画品)- アイクリームなめらかに伸びて、目もとにふっくらとしたハリをプラス。デリケートな目もとにやさしいアイクリーム。- アイシート濃密な美容液を含んだシートが目元にやさしくフィット。うるおいとハリを与え、明るい印象の目もとへ。- オイルセラム濃密でまろやかなオイルがお肌に溶け込み、やさしく密着。しっとりとしたうるおいとハリを感じるお肌へ。- ネイルセラムさらりとしたオイルがうるおいを与えて乾燥から爪を守る。自然なツヤで指先まで上品な印象に。- ヘアオイルべたつかずにスッと広がり、毛先までうるおいとツヤをキープ。さらりとした指通りと、まとまりのあるツヤ髪を叶える。- リップセラムみずみずしい使用感が特徴的なジェルタイプのリップ美容液。外的ダメージから唇を守り、うるおいキープ。

VISIAによる皮膚状態の画像解析(シワ改善例）シワ改善効果-VISIAスコア解析

化粧品OEM・食品OEMについて

当社は、発酵・抽出技術を基軸に

・化粧品原料

・食品原料

を独自に保有しています。

化粧品だけでなく食品OEM事業も展開しております。

事業者様向けに、新規開発はもちろん、既存ブランド・ラインナップに合わせた

・化粧品の企画・製造受託

・サプリメント・ドリンクの企画・製造受託

について、原材料・容器・資材の調達から完成品組み立てまでを一貫して対応可能です。

化粧品から食品まで発酵や植物由来原料による商品開発をご検討の際は、ぜひ東洋発酵へご相談ください。



【お問い合わせ先】

株式会社東洋発酵 お問い合わせ窓口

電話:0562-77-3192〔月～金(祝日を除く)、8:30～12:00／13:00～17:30〕

