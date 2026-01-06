【ゴルフアドボックス】ゴルフ場広告出稿事例のご紹介！

株式会社エニアド

2025年12月22日 株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一）は、同社が運営するゴルフ場向けデジタルサイネージ広告サービス「GOLF xAdbox」において、大手不動産事業会社による分譲マンション開発プロジェクトのモデルルームオープン告知動画の配信施策を実施したことをお知らせいたします。

本施策では、ゴルフ場という富裕層・経営層が多く来場する空間特性を活かし、モデルルーム来場前の顧客に対して、物件の世界観やブランドイメージを映像で直感的に訴求するプロモーションを展開しました。

GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）サービス概要

GOLF xAdboxは、関東・関西・東海エリアを中心とした良質なゴルフ場のクラブハウス内（ロビー・レストラン・個室トイレなど）に設置されたデジタルサイネージ広告サービスです。

ゴルフ場という特性上、来場者の多くが企業経営者・役員・高所得層で構成されており、購買力・決裁力の高い富裕層・経営層へダイレクトにアプローチできる数少ない広告媒体となっています。

さらに、ロビー・レストラン・個室空間といった滞在時間が長く、かつ集中して視聴されやすい環境に設置されているため、単なる広告露出ではなく、“印象に残る記憶への刷り込み”が期待できる広告接点として高い評価を得ています。

このような理由から、GOLF xAdboxは以下のような業界・企業様との親和性が特に高いサービスとなっています。

- ゴルフ関連事業（ゴルフ用品メーカー・ゴルフウェア・スクールなど）- 富裕層向け商材・サービス（高級車・高級時計・ハイエンド旅行サービスなど）- 不動産・住宅関連企業（分譲マンション・投資用不動産・リゾート物件など）

etc.

上記のような親和性の高い業界で広告出稿をご検討中の方は、ぜひお問い合わせください。

富裕層・経営層への訴求において、目的や商材特性に応じた最適な活用方法や配信設計をご提案いたします。

【事例】不動産事業会社様における出稿事例のご紹介

今回ご出稿いただいたのは、全国各地で複数の分譲マンション開発を手がける大手不動産事業会社様です。

都市部を中心に、高付加価値なレジデンス開発を数多く展開しており、デザイン性・立地・住環境のすべてにこだわった物件づくりで高い評価を受けている企業様となります。

本事例では、同社が手がける分譲マンションのモデルルームオープン告知におけるプロモーション施策として、ゴルフ場デジタルサイネージ広告をご活用いただきました。

※企業名・物件名は非公開での事例紹介となります。

■配信の背景

近年、分譲マンション市場においては、単なる物件情報の訴求にとどまらず、「来場前にどれだけ期待値を高められるか」が、集客成果を左右する重要な要素となっています。

今回ご導入いただいた大手不動産事業会社様においても、従来のWeb広告や紙媒体に加え、

より質の高いターゲットに対して、ブランドの世界観を映像で伝えられる新たな広告接点を模索されていました。

その中で、経営層・富裕層の来場が多いゴルフ場という環境、さらにロビー・レストラン・個室空間など複数の接触ポイントを持つデジタルサイネージ媒体の特性に着目し、本施策の実施に至りました。

■施策内容

今回のプロモーションでは、以下のような形で動画配信を実施しました。

- ゴルフ場クラブハウス内のロビー・レストラン・個室空間など複数箇所にて動画を配信- モデルルームの内観・共用部・立地環境・暮らしのイメージを短尺映像で効果的に表現- 来場者が滞在中に複数回目にする導線設計により、自然なブランド認知を促進

ゴルフプレーの前後や休憩時間といった心理的にも余裕のあるタイミングで接触できる点が、一般的な広告媒体との大きな違いとなっています。

■ 実施後の反響

本施策の実施後、以下のような具体的な成果が確認されました。

ゴルフ場来場者という購買力・決裁力の高い層へ集中的にリーチした結果、ブランドワードにおける月間検索ボリュームが約22％増加。

対象エリアにおいては、最大24％の検索流入数増加を達成しました。

また、モデルルームのオープン告知においては、

「高級感」「落ち着いた印象」「立地の魅力が伝わりやすい」といった評価を獲得。従来の広告施策では接点を持ちづらかった層への認知拡大にも寄与しています。

さらに、映像による訴求を通じて、物件の世界観やライフスタイルを直感的に伝えるプロモーションとして、社内外から高い評価を得ました。

本事例は、単なる広告露出にとどまらず、ブランド価値の向上と来場前の期待感醸成を両立したプロモーション施策として、確かな成果を示す結果となっています。

■お問い合わせ先

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援