電気設備・水まわり設備の定額料金制修理サービス「東北電力のすまい安心サポート」～住まいの安心応援！半額キャンペーン～
東北電力株式会社（本店：宮城県仙台市、代表取締役社長 社長執行役員：石山 一弘、以下「東北電力」）とホームサーブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：得永 泰裕、以下「ホームサーブ」）は、電気設備・水まわり設備の修理を行う「東北電力のすまい安心サポート」を新規でご契約いただいたお客さまを対象に、初年度（12カ月間）に限り、通常料金の半額でご利用いただける「住まいの安心応援！半額キャンペーン」を、2026年1月7日から実施いたします。
本サービスは2021年3月の提供開始以来、東北6県・新潟県のお客さまに広くご支持いただき、2025年10月にはご契約件数が14万件※１を突破いたしました。
このたび両社では、「より多くの方にお住まいの安全と安心をお得にお届けしたい」との思いから、本キャンペーンを企画いたしました。ぜひ、この機会にご利用ください。
【キャンペーン概要】
対 象：「東北電力のすまい安心サポート」を新規にご契約いただく方
特 典：初年度（12カ月間）通常料金の半額※２
実施期間：2026年1月7日(水)～2026年2月27日(金) 18:00まで※３
※1 「東北電力のすまい安心サポート」全プランの契約数（2025年10月時点）。
※2 端数処理の関係で50％を超える場合や満たない場合があります。
※3 お電話またはホームページからのお申込みは2026年2月27日18時00まで、郵送によるお申込みは専用申込書のご記入日が同年2月27日までを受付対象（同年4月30日までの契約成立が条件）といたします。
≪「住まいの安心応援！半額キャンペーン」お問い合わせ先≫
東北電力のすまい安心サポート お客さまセンター
TEL：0120-1049-11（9:00～18:00 土日祝日・年末年始を除く）
https://sumai.tohoku-epco.co.jp/ 左記ホームページは、1月7日更新予定
以 上
（別紙） 「住まいの安心応援！半額キャンペーン」の実施について(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/__icsFiles/afieldfile/2026/01/06/b_1247942.pdf)