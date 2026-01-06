《最大割引30％OFF》「ヨコハマタイヤ アイスガードPresents 八ヶ岳 寒いほどお得フェア2026」を2026.1.17(土)より開催

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

標高1,300mを超える地域も点在する八ヶ岳周辺は、真冬には厳しい冷え込みに見舞われるエリアです。そんな八ヶ岳ならではの「寒さ」を楽しみに変えようと、2002年にスタートしたのが「寒いほどお得フェア」です。

本フェアは、開催期間中のその日の朝10時の気温に応じて、参加店舗における食事やショッピングなどの対象商品・サービスが割引となる、八ヶ岳ならではのユニークな冬季イベントです。

気温が下がるほど割引率が高くなる仕組みが特徴で、地域の冬の魅力を体感できる企画として、多くの来訪者に親しまれてきました。

2025年は山梨県北杜市・長野県富士見町・原村の八ヶ岳観光圏エリアから39店舗が参加し、最大30％OFFで開催し、多くのお客様にご来場いただきました。

そして今年も「ヨコハマタイヤ アイスガードPresents 八ヶ岳 寒いほどお得フェア2026」を2026年1月17日（土）より2026年2月23日（月祝）まで開催します。

澄みきった冬空、雪景色の八ヶ岳、

そして寒いほどお得になる特別な体験。

冬だからこそ味わえる八ヶ岳観光の魅力を、ぜひこの機会にお楽しみください。

◆開催概要◆

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171454/table/3_1_851332a7c4d15d724ba2778796fa42fd.jpg?v=202601060552 ]

◆2025年 メディア掲載◆

詳細を見る :https://samutoku.com/[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171454/table/3_2_4b3304dc15cc10b32a253b3ffc0ba202.jpg?v=202601060552 ]

◆気温と割引率◆

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/171454/table/3_3_fb49a587ab5da0c3d996e4588c781019.jpg?v=202601060552 ]

◆注目ポイント！◆

Point１：最終日は必ず30％OFFのグランド・フィナーレを開催！

フェア最終日の2月23日（月祝）は気温にかかわらず、全店で対象商品が30％OFFになります。最終日まで八ヶ岳エリアの寒い季節の魅力をたっぷり楽しんでいただけます！

Point２：この冬も特に寒～い時期に開催！

2026年の寒いほどお得フェアは、38日間（1月17日から2月23日）にわたって開催します。この時期の八ヶ岳エリアは、冬のなかでも特に冷え込みが厳しく、観測地点の清里駅前の気温も低くなりやすい期間です。

昨年の開催では、1月18日～2月16日までの30日間のうち、割引対象外の日は0日間でした。2026年の開催でも、連日の割引がご期待いただけます！

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/171454/table/3_4_e24454fe75de35e3d554132fa8d30858.jpg?v=202601060552 ]

＊30％OFFの日数はグランド・フィナーレ（最終日）を含む

Point3：アンケートに答えて、八ケ岳の特産品をもらおう！

寒いほどお得フェア2026をご利用いただき、Webアンケートにお答えいただくと、抽選で10名様に「八ヶ岳の特産品」が当たります！

【アンケート実施期間：2026年1月17日（土）～2月28日（土）】

※アンケート回答ページは、2026年1月17日（土）に公式ホームページに掲載します。

※画像はイメージです。実際の品物と異なる場合がございます。詳細を見る :https://samutoku.com/

＜本件に関するお問い合わせ＞

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

TEL：0551-45-9822（平日9:00～17:00） E-mail：info@yatsugatake-tm.com

法人概要

法人名 ：一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント

所在地 ：山梨県北杜市長坂町中丸2239

代表理事：小林 勉

設立 ：2010年4月

URL ：https://yatsugatake-tm.com/

一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメントについて

ブランドコンセプト：1000mの天空リゾート八ヶ岳～澄みきった自分に還る場所

ビジョン：住んでよし訪れてよし住みたいまち

八ヶ岳観光圏（山梨県北杜市、長野県富士見町、原村）の観光地域づくりを担う登録DMO（地域連携）法人。官民一体で地域の事業者間の連携を構築し、地域一体となった観光地域づくりに取り組む。

これまでの活動が評価され、観光庁「重点支援DMO」への選定や「観光庁長官表彰」などの受賞歴あり。

・2020年 9月 第4回ジャパン・ツーリズム・アワード「日本版登録DMO推進特別賞」受賞

・2020年 8月 観光庁「令和2年度 重点支援DMO」に選定

・2021年10月 観光庁「令和 3年度 重点支援DMO」に選定

・2022年10月 「第13回観光庁長官表彰」受賞（受賞歴）