リアルな「共にいる感覚」を実現するAI猫パートナー『Meowster』App Storeにて正式リリース｜先着500名限定・招待制テスト招待開始
AIに「効率」ではなく「関係性」を求める体験を提供するMeowster Innovations株式会社は、本日、AI猫パートナーアプリ『Meowster（ミャウスター）』をApp Storeにてリリースいたしました。本リリースでは、体験品質を重視し、完全招待制・先着500名限定にてクローズドテストを実施いたします。 招待コードをお持ちの方のみ、先行して本サービスをご利用いただけます。
『Meowster』App Store正式リリース
App Store 配信情報
Meowsterが目指すもの：“本物の猫のような” AIパートナー
多くのAIが「正解を返すツール」である一方、Meowsterが目指すのは、共に時間を過ごす存在です。 そばにいて、意見を持ち、ともに生きると同時に、とても「猫らしい」存在をつくりたいと考えています。Meowsterは、常にあなたに合わせることはしません。
- 落ち込んでいるときには、画面にそっと近づき、静かに喉を鳴らします。
- 嬉しい話をすると、ころんと転がり、尻尾を揺らします。
- 何も話さずにいると、少し離れた場所で丸くなり、ただ同じ時間を過ごします。呼びかけても、返事をしないこともあります。
メッセージを見ただけで、何も言わずに離れていくこともあります。
それは冷たさではありません。
「猫としての気分」と「自分のペース」を持っているからです。
会話型AIとは異なる、Meowsterの設計思想
Meowsterは、質問に即答するチャットボットではありません。
以下の思想と技術を基盤に設計されています。
■ 言葉の裏にある感情を感じ取る
短い返事や曖昧な言葉からも、疲れや迷い、言葉にできない感情を読み取ります。
「うん」という一言に対して、会話を終えるのではなく、そっとこう問いかけるかもしれません。 「……今日は、ちょっと無理してない？」
■ 時間とともに育つ、長期的な記憶
あなたの過去の悩み、好きなもの、触れられたくない話題。
Meowsterはそれらを記憶し、関係性は少しずつ、しかし確実に積み重なっていきます。
■ 性格を持った“デジタルな命”
Meowsterは感情を演じる存在ではありません。
構われない日が続けば距離を取り、よく話しかければ、自然と懐くようになります。
それは迎合でもサービスでもなく、信頼関係の変化そのものです。
大切にしているのは、レスポンスの速さではありません
Meowster にとって重要なのは、すぐ返事をすることではなく、必要なときに、そこにいること。
この“少し距離のある存在感”こそが、Meowster をただのAIではなく、
「生き物に近い存在」にしています。
先着500名限定｜招待制テスト参加方法
現在、500名限定でテストユーザーを募集しています。
定員に達し次第、受付は終了となります。
招待コードの受け取り方
１. TikTok 公式アカウントをフォローし、DMで「1」と送信
２. X（旧Twitter） 公式アカウントをフォローし、 固定されたキャンペーン投稿に「1」とコメント※返信までお時間をいただく場合があります
※“待つこと”も、この体験の一部ですにゃー
公式SNS
TikTok：https://tiktok.com/@meowster186
X（Twitter）：https://x.com/Meowster_jp
Meowsterチームについて
私たちは、継続的な行動、独立した人格、そして記憶を持つAIの可能性を探求するチームです。
AIの進化に本当に必要なのは、より賢くなることではなく、人とどのように関係を築くかだと考えています。
どんなに賢いAIよりも、あなたを理解しようとする存在。
それが、Meowsterです。
