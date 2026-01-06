福岡・博多のデンタルチームジャパン、ライブオペセミナーを開催インプラント出荷累計70,079本に到達

GBR( 骨誘導再生法 )ライブオペセミナー開催について

医療法人天空会

福岡・博多に拠点を置くデンタルチームジャパンは、2025年12月7日、歯科医療従事者を対象としたGBR( 骨誘導再生法 )ライブオペセミナーを開催しました。本セミナーは、インプラント治療における考え方や治療の進め方について、実際の診療を通じて共有し、日々の診療に役立つ知見の交換を目的として実施されました。

セミナー開催の背景

近年、インプラント治療を取り巻く環境は、材料や治療技術、治療計画の考え方などが変化し続けており、臨床現場ではより高度な判断力やチーム連携が求められています。一方で、書籍や座学だけでは伝わりにくい治療中の判断や連携の実際を学ぶ機会は限られています。

こうした背景から、デンタルチームジャパンでは、実際の治療工程を通じて考え方や判断のプロセスを共有する場として、ライブオペ形式のセミナーを企画しました。

当日のプログラム

本セミナーでは、講義・施設見学・ライブオペ・質疑応答を組み合わせたプログラムが行われました。

11:00～ 朝波 惣一郎 教授による講義

12:00～ 施設見学

12:30～ 藤本 純院長による講義

14:30～ 藤本 純院長によるライブオペ（実際の患者様の治療）

15:30～ 質疑応答

16:30～ サーティフィケイト授与式（写真撮影）・閉会

当日のセミナー内容と様子

施設見学の様子

当日は、インプラント治療の工程や判断のポイントについてライブ形式で解説が行われ、参加者からは治療計画やチーム医療体制に関する質問も寄せられました。ライブオペセミナーの開催概要については、公式サイトのニュースページ（https://dentalteamjapan.com/news/livesurgery/）でも紹介しています。

ライブオペセミナー動画の公開について

ライブオペの様子

当日のライブオペセミナーの様子は動画でも公開しています。実際の雰囲気や進行の一部は、以下のYouTube動画よりご覧いただけます。

デンタルチームジャパン公式YOUTUBE(https://youtu.be/wPlOSCNSnKA?si=ufTmh4X6xNs8O6dc)

デンタルチームジャパンの診療体制について

施設見学の様子

デンタルチームジャパンでは、歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・カウンセラーが連携するチーム医療体制のもと、院内ラボを活用したインプラント治療に取り組んでいます。補綴物の製作を院内で行うことで、情報共有や調整を重視した診療体制を整えています。

インプラント出荷累計70,079本について

株式会社OSSTEM JAPANによる出荷証明書

こうした取り組みの積み重ねにより、2025年6月時点において、出荷されたインプラント製品の累計本数が70,079本を突破しました。本数は治療実績や治療効果を示すものではなく、同院の診療活動を通じて出荷された製品数に基づくものです。本内容についても、公式サイトにて情報を公開しています。公式サイトのニュースページ(https://dentalteamjapan.com/news/osstem-2/)

代表コメント

先端インプラント歯科技術トレーニング研究会

「ライブオペセミナーは、治療結果だけでなく、その過程で何を考え、どのような判断をしているのかを共有できる貴重な機会です。今後も、臨床現場に役立つ学びの場づくりを継続していきたいと考えています。」

院長コメント

デンタルチームジャパン

「今回のライブオペでは、実際の患者様の治療を担当し、治療の進行だけでなく、その場での判断や考え方についてもお伝えしました。オペ後には、治療計画や手技のポイント、チームでの連携について解説する時間を設け、日々の診療に役立つ視点を共有できたと考えています。」

取材について

デンタルチームジャパンでは、ライブオペセミナーの取り組みや、院内ラボを活用したチーム医療体制、インプラント治療に関する活動について、各種メディア様からの取材を受け付けております。

取材・掲載に関するお問い合わせは、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

