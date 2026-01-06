「Renta!」年間ランキング2025のショートドラマ部門にて快挙を達成！トップ20に10作品がランクイン！
株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブが制作したショートドラマ作品が、電子書籍レンタルサービス「Renta!」年間ランキング2025のショートドラマ部門にて、トップ20に10作品ランクインの快挙を達成しました。
■プロデューサーコメント
多様なテーマと高いクオリティが多くの視聴者に支持された結果です。
この栄誉は、作品を愛してくださったファンの皆さま、そして制作に携わったすべてのスタッフのおかげです。心より感謝申し上げます。
今後も皆さまに驚きと感動を届けるコンテンツづくりに邁進してまいります。
■ランキング入り作品
No.1「ストーカーを死にたくなるくらい溺愛してみた」
No.2「陰キャなアイツが義理の兄！？」
No.6「今、晒してます。ー今度は私が、晒して刻んで奪ってあげるー」
No.7「マリア先生の復讐カウンセリング」
No.8「君を王子にするまであと30日」
No.11「たまごの復讐」
No.12「頂き女子 ―あなたのお金、頂いてもいいですか？―」
No.13「インターン生はご令嬢」
No.14「ヘイトバブル」
No.19「義母アレルギー」
Renta!2025年ショートドラマ年間ベストのサイトはこちら
Renta! - 2025年ショートドラマ年間ベスト(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/v_2025best.htm)
■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。
映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。
【 代 表 】小林 智
【 設 立 】2023年5月1日
【 URL 】https://fanystudio.com/