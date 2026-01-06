【今年こそ認定取得！】中小企業のためのえるぼし・くるみん・ユースエール認定取得オンラインセミナー開催！

ニア・コンサルティング株式会社

ニア・コンサルティング株式会社（本社：福島県福島市、代表：佐藤 巨人）は、今年こそは認定を取得したい！という中小企業のための「えるぼし・くるみん・ユースエールの認定取得セミナー」を開催します。少子高齢化や労働力不足といった社会的な問題解決を促進するため、企業が女性活躍、子育て支援、若者雇用を推進するための取り組みを評価し、認定する制度である「えるぼし・くるみん・ユースエール」。認定を受けることで、企業イメージの向上のほか、さまざまなメリットが受けられます。多くの中小企業が取得を目指すこれらの制度について理解するためのセミナーです。

１．セミナー概要

開催日時：2026年1月23日（金） 13:00～14:00

対象者：労働者数１～300人以下である中小企業※

セミナー形態：Ｗｅｂセミナー（Zoom）

料 金：参加無料

お申込み：https://eky.near-consulting.jp/seminar/

お問合せ：ニア・コンサルティング株式会社（050-8894-8669）

※同業者（社会保険労務士、コンサルタント等）のご参加はご遠慮いただいております。

２．私たちに寄せられるご相談

- えるぼし・くるみん・ユースエール…聞いたことはあるけど詳しくはわからない- 同業他社が認定を取得したけれど、当社では取れるのだろうか- 認定取得に向けて何から手をつけていけば良いのかわからない

認定を受けようとする中小企業のみなさまの悩みに答えていきます。

３．セミナーの目的とカリキュラム

■セミナーの目的（達成できること）- えるぼし・くるみん・ユースエールの認定制度について理解することができる- 認定手続の流れを理解し、認定申請まで円滑に進めることができる- 中小企業における各制度の認定基準を理解し、認定取得が可能であるか判断することができる

■カリキュラム

（１）えるぼし・くるみん・ユースエール認定制度概要

えるぼし・くるみん・ユースエールの各制度について、制度の目的や制度が企業に求めることなど制度ごとに概要を説明します。

（２）認定を取得することのメリット

企業イメージの向上のほか、他の制度におけるポイント付与、中小企業税制での税額控除などさまざまなメリットについて説明します。

（３）各制度の認定までの手続の流れ

一般事業主行動計画の策定・届出から情報公開、認定申請など、制度ごとの申請の流れを説明します。

（４）えるぼし認定基準

えるぼし認定基準の詳細を説明します。えるぼし認定の段階に応じた認定の取得方法を解説します。

（５）くるみん認定基準

くるみん認定基準の詳細を説明します。とりわけ300人以下の中小企業の特例基準について解説します。

（６）ユースエール認定基準

ユースエール認定基準の詳細を説明します。各企業において該当または非該当の項目を明確に解説します。

（７）よくある質問

認定を受けるにあたって、よくお受けする質問・疑問点を紹介します。

（８）まとめ

■講師紹介佐藤巨人（さとうなおと）

福島県福島市生まれ

名古屋商科大学大学院マネジメント研究科修了（ＭＢＡ経営学修士）

2003年に行政書士・社会保険労務士佐藤巨人事務所（現在 行政書士法人ニア・コンサルティング、社会保険労務士法人ニア・コンサルティング）を開業し、中小企業の起業・運営や人事労務管理、補助金・助成金申請等の支援業務に従事。その後、ＮＰＯ法人設立・運営支援のため「特定非営利活動法人ＮＰＯコンサルティングオフィス東北」を設立し、副理事長に就任する。2009年には、経営コンサルティング会社「ニア・コンサルティング株式会社」を設立し、代表取締役を務める。また、2011年からは「労働保険事務組合労務サポート福島」の会長として中小企業の労働保険事務に従事する。2013年に中小企業診断士となり、コンサルティング部門を充実させ、組織開発コンサルティングや事業計画策定支援事業を展開するなど活動の幅を広げる。福島県中小企業診断協会理事副会長（兼県北支部長）。

４．えるぼし・くるみん・ユースエール認定について

■３つの制度

厚生労働省は、雇用管理の改善に取り組む事業主を支援する３つの認定制度を設けています。

いずれも「社員の働きやすさ」や「多様な人材が活躍できる環境」を大切にしていることを示すものです。これらは企業のイメージアップにつながるとともに、税制面での優遇制度が受けられるなど多くのメリットが生じるものです。

■えるぼし

「えるぼし」とは、女性が働きやすい職場環境を整えている企業を厚生労働大臣が認定する制度です。女性の採用、継続就業、キャリアアップを推進することや、企業が働きやすい職場環境づくりに自主的に取り組むことを促進することを目的としています。

この認定を受けることで、企業は「女性の活躍を応援している優良な企業」であることを社会にアピールでき、優秀な人材の確保や企業イメージの向上につなげることができます。

■くるみん

「くるみん」とは、従業員の仕事と子育ての両立を支援するために、積極的な取り組みを行っている企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

「会社ぐるみ」で子育てをサポートするという意味が込められており、子育て中の社員だけでなく、これから子育てをするかもしれない社員も含めて、誰もが安心して働ける環境を社会全体で広げていくことを目的としています。

■ユースエール

「ユースエール」とは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況が特に優良であると認められた中小企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。

「若者」とは、おおむね35歳未満の人を指します。この制度は、若者が安心して働ける職場を見つけやすくすると同時に、企業側も自社の魅力をアピールして優秀な若者人材を確保できるようにすることを目的としています。

５．認定を受けることのメリット

認定を受けることで多くのメリットを受けることができます。

■企業イメージの向上

認定マークを自社のホームページや求人広告、商品などに使用できるため、「社員を大切にする働きやすい会社」として社会的な信頼度や企業イメージが高まります。また、女性や若者、子育て世代にとって働きやすい職場であることが認められた企業であるといえます。他社との差別化が図られ、求める人材の幅が広がり、優秀な人材の確保につながります。

■公共調達や補助金での優遇

国や地方自治体が行う公共事業の入札に参加する際、加点評価の対象となることがあります。建設業においては、経営事項審査の加点対象にもなっています。

また、さまざまな補助金の制度において審査の加点項目にもなっています。

■賃上げ促進税制の優遇

くるみん認定またはえるぼし認定２段階以上を受けることで法人税の控除率が上乗せされる場合があります。

賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を増やした場合に、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。くるみん認定などを受けていると控除額（税額控除率）が上乗せされます。

６．認定の取得状況

えるぼし、くるみん、ユースエールの各認定は、現時点では全国の企業割合から見るとまだまだ少ない状況でありますが、ここ最近では多くの企業が認定取得に向けた取組みを始めています。

えるぼし認定取得企業数：4,024社

くるみん認定取得企業数：5,432社

ユースエール認定取得企業数：1,785社

※2026年1月現在公表されているもの

認定を受けることのメリットを考えると今後認定企業がより増加することは間違いありません。早期に認定を受けることで他社との差別化が図られることとなります。

※日本全国の企業数は360万社（個人事業を含めると640万社）といわれています。

※えるぼし認定企業数は、プラチナえるぼし認定企業を除きます。

※くるみん認定企業数は、これまでくるみん認定を受けた企業数の合計です。プラチナくるみん、トライくるみんを含みません。

７．ニア・コンサルティングについて

私たちは、中小企業・小規模事業者の起業や運営に係る経営課題を解決するための経営コンサルタントを中心とした士業グループです。

行政書士法人ニア・コンサルティング、社会保険労務士法人ニア・コンサルティング、ニア・コンサルティング株式会社（中小企業診断士）により構成されています。

ニア・コンサルティング株式会社は、ニア・コンサルティンググループのコンサルティング部門です。

企業概要

社名：ニア・コンサルティング株式会社

本社所在地：福島県福島市御山字田中22-7

代表取締役：佐藤巨人

事業内容：中小企業の設立・運営支援

設立： 2009年12月

【ホームページ】

●ニア・コンサルティング【公式】 https://near-consulting.jp/

●えるぼし・くるみん・ユースエールを取得しませんか？ https://eky.near-consulting.jp/

●処遇改善加算の活用支援 https://care.near-consulting.jp/

●note https://note.com/near_consulting

●Ｘ（エックス） https://x.com/nearcon2003