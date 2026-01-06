ゼロダメージを目指して、さらに爪にやさしく、スムーズなオフに。「ピールオフベースジェル」がリニューアル

モンテ株式会社

2026年1月9日（金）グランジェの「ピールオフベースジェル」がリニューアルします。




ピールオフベースジェル

持ちの良さをそのままに、オフ時の爪への負担を軽減。



グランジェユーザーを対象にしたモニターテスト*では、95.6%の方からスムーズにオフできると回答。



また、リニューアル前と比べて、


・オフ時のダメージなしと回答した人の割合が2.5倍改善


・2週間以上持つ人の割合も2倍改善
しています。



*比較対象：当社従来品


*出典：モンテ株式会社「＜改良版＞ピールオフベースジェルモニターテスト」　n=91 （2025年11月実施）



尚、リニューアル前の現行商品はグランジェ公式オンラインストアでのみ継続販売予定です。



＜ピールオフジェルセット内容の変更＞


リニューアルに合わせて「ピールオフジェルセット」の内容を以下のとおり変更します。





新しいセットでは、リニューアルされた「ピールオフベースジェル」に入れ替え、オフがやりやすくなったため、「ピールオフリキッド」はセットがら外れて単品販売のみとなります。



また、持ちを改善する「ミキシングジェルプラス」がセット内容に新たに加わります。



ミキシングジェルプラス


ネイルファイルとネイルバッファについても、2 in 1 タイプの「ネイルファイルアンドバッファ」にリニューアルとなります。



ネイルファイルアンドバッファ


＜ピールオフジェルセット価格改定＞


セット内容の変更に伴い、同日2026年1月9日より以下のとおり価格改定を実施します。



*オフィスネイルつきセットを含む（グランジェ公式オンラインストア、ECモール、ネイルスタンドでのみ取扱）


＜ポップアップイベント＞



2026年1月9日(金)から1月15日(木)まで、ルクアイーレ4Fにてポップアップイベントを開催します。



今回のポップアップでは、リニューアルされた「ピールオフベースジェル」の初お披露目。期間中は、スタッフによるハンド10本トライアルサービスを実施します。



ポップアップ中、5,000円（税込）以上お買い上げの方に、お好きなジェルを1点プレゼント！さらに、金額によらずお買い上げの方全員に、ルーレットで景品が当たるキャンペーンも予定しています。



◯イベント概要


・イベント名： POP UP SHOP


・期間：2026/01/09(金) ~ 01/15(木)


・時間：10:30 ~ 20:30


・場所：LUCUA 1100 4F isetan Closet


・キャンペーン：5,000円以上購入でお好きなジェル1点プレゼント


・キャンペーン：購入者全員にルーレットで景品プレゼント



＜グランジェとは＞


働く女性のためのネイルコスメブランド「グランジェ(https://www.granje.info)」。10年以上セルフジェルネイルに特化し、「オフィスネイルシリーズ(https://www.granje.info/products/office-nail)」をはじめとする様々な革新的なコンセプト持ち込んできました。


「あなたが艶めく- GET YOUR SHINE ON」をコンセプトに、品質にこだわり、ユーザーに寄り添った商品づくりをしています。