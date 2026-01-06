【無料 1/13（火）】丸文テクニカルセミナー「オペアンプの主要スペック解説：データシートを読み解こう！」を開催
エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、丸文）は、1月13日（火）にアナログ設計の成功を左右するオペアンプの主要スペックを解説する無料のオンラインセミナーを開催します。
本セミナーでは、オペアンプの基本動作から、設計に必須となる主要スペック（入力、出力、伝達、安定性、ノイズ）の意味と、それらが回路に与える影響を解説します。
アナログ回路の基礎知識をこれから身につけたい初心者の方や、オペアンプのデータシートに記載されている各特性値を理解したい方におすすめです。
【タイムスケジュール】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/33_1_2250469a75384860a84da58d71d29903.jpg?v=202601060552 ]
※当日の都合により時間が前後する可能性があります。
【セミナー概要】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/33_2_857a92a2120dd2a8fc94827547098556.jpg?v=202601060552 ]
※Zoomを利用します。
※同業他社のご参加はお断りする場合がございます。
申し込みはこちら :
https://intr.marubun.co.jp/l/536762/2025-11-11/3s5ymkl?Custom_URL=https://stg.marubun.co.jp/info/2025/73976/?preview_id=73976&preview_nonce=688fdb7a52&preview=true&Custom_PageTitle=%E3%80%90%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%911%E6%9C%8813%E6%97%A5%E9%96%8B%E5%82%AC%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%BB%E8%A6%81%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%9A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%93%E3%81%86%EF%BC%81%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%20%7C%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20%7C%20%E4%B8%B8%E6%96%87%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&_gl=1*h2ljra*_gcl_au*MTg0ODYzNzM1MS4xNzYwMDY5MDA1*_ga*MTA5NzAwMDA4MC4xNzEyNTM1NDE1*_ga_4JZKX5B0LG*czE3NjUzMjYxNjYkbzc4JGcxJHQxNzY1MzMwNTI2JGozNCRsMCRoMA..?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251202
丸文株式会社について
丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。
半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。
「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。
本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1
設立 ：1947 年
代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史
URL ：https://www.marubun.co.jp/
お問い合わせ先
本セミナーに関するお問い合わせ先（テクニカルセミナー事務局）
Mail：ADI_DC@marubun.co.jp
報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先
Mail：koho@marubun.co.jp