メリードゥビューティプロダクツ株式会社が第16回化粧品開発展に出展します。

オーガニックアース株式会社（当社ブースイメージ）

メリードゥビューティプロダクツ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：津野田正弘)は

2026年1月14日（水）～１月16日（金）に東京ビッグサイトにて開催される第16回化粧品開発展［東京］に出展いたします。当社ブース（西4ホール、OEM/ODMゾーン、小間位置22-66）では、SDGsやオーガニック、アップサイクル原料の使用など、地球や環境に配慮した日本の物づくりとコスモス認証を合わせたお客様のブランド力を高める商品をご提案させていただきます。

▼出展内容

これまで数多くのヘアケア製品を開発してきた実績を活かし、天然抗酸化成分*¹ と 天然セラミド を応用した、COSMOS認証取得が可能なナチュラルヘアケアシリーズをご紹介いたします。さらに、当社はサロン専売品として“泥（マッド）”を使用した製品を長年にわたり製造してまいりました。その独自技術を応用し、「泥」をキー成分とした医薬部外品シャンプー・トリートメント・育毛剤のOEM開発をご提案いたします。

フェイシャルおよびボディ領域では、天然抗酸化成分*¹ と 天然セラミド を応用した、COSMOS認証取得が可能なナチュラルスキンケアシリーズをご紹介いたします。

肌のエイジングケア*²に寄与する フランス海岸松樹皮エキス をはじめ、天然セラミド、植物幹細胞エキス、ウチワサボテン由来成分 など、機能性の高い天然由来成分を中心に設計した OEM 製品をご提案いたします。

その他、肌悩みに応じて、エイジングケア・保湿・透明感・ゆらぎ肌対応など、

目的別に有用成分を組み合わせた 選べる2層式美容液のOEM開発もご提案いたします。

発汗・冷感ボディジェル、デトックス系・スリミング系マッサージローション、オールインワンジェル・クリーム、マッサージオイルなどの施術効果を最大限に高めるプロフェッショナル用高品質業務用商材をご提案いたします。

エコサート認証やこだわりのオーガニック製品を業務用に加えて、ホームケアブランドとしてもご提案いたします。

大地由来・海洋由来のミネラルを豊富に含む“泥（マッド）”を厳選し、保湿・浄化・消炎・消臭など、多面的な働きを最大限に引き出した OEM 製品をご提案いたします。

他にもエコサート認証に対応している処方を多数展示いたします。

※展示内容は変更となる場合がございます。

*1 フランス海岸松樹皮エキス

*2エイジングケアとは、肌をすこやかに保つための年齢に応じたお手入れのこと

▼第16回 化粧品開発展[東京] -COSME Tech TOKYO- 概要

展示会名：第16回 化粧品開発展 東京

会期：2026年1月14日（水）～16日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

主催：RX Japan株式会社

当社ブース：西4ホール、OEM/ODMゾーン、小間位置22-66

▼会場への入場について

来場登録が必要となります。

以下URL（展示会Webサイト）から来場登録が行えます。

※本リリースに記載された内容は発表日現在のものとなるため、予告なしに変更となることがあります。

▼本件に関するお問い合わせ先

来場登録はコチラ :https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit/registration.html

メリードゥビューティプロダクツ株式会社

（オーガニックアース株式会社の製造販売元）

WEB：https://merrydobeauty.studio.site/

Mail：oem-info@merrydo.co.jp

