FOLIOホールディングスの総取扱資産残高が7,500億円を突破

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：甲斐 真一郎、以下、「当社」）は、2026年1月5日時点で、当社の総取扱資産残高（※）が7,500億円を突破したことをお知らせします。

当社の総取扱資産残高については、2025年12月19日の7,000億円到達以降、8営業日で500億円増加し、これまでで最も速い増加ペースとなりました。2025年12月からは、投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用した「SBIラップ ALL株式コース」、および株式会社FOLIOが投資助言を行う公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ROBOPRO戦略ファンド2025-12」（SBI岡三アセットマネジメント株式会社設定）の提供が始まり、総取扱資産残高の増加につながっています。

引き続き当社グループは運用基盤システムとAI運用エンジンの強みを基に金融機関との連携を拡大し、革新的な金融ソリューションを通じて、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

■総取扱資産残高の内訳 （2026年1月5日時点。単位：億円、単位未満切り捨て）

※「総取扱資産残高」：当社の子会社が関与する下記資産の残高合計

・「AI投資運用事業」：「FOLIOが直接お客さまに提供する投資一任運用サービスに関連してお預かりしている資産（ROBOPRO等）」および「当社子会社が投資助言業を行っている金融商品の資産（ROBOPROファンド等）」の合計金額。「ROBOPROファンド」は公募のみを対象

・「金融インフラストラクチャー事業」：「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAPを活用した投資一任運用サービスの預り資産」の合計金額

・2026年1月5日の記載数値は、速報値であるため、今後、修正となる可能性があります

■FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

▶︎URL： https://folio-hd.com

■会社概要

株式会社 FOLIOホールディングス

本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日