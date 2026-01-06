高校生活をコロナ禍の影響と共に過ごした「青春フルコロナ世代」へ。大人への門出を祝福する「成人式 角打ちキャンペーン」でお酒1杯をIMADEYA全店にて無償提供。

株式会社いまでや

千葉に本店を持ち、GINZA SIX、錦糸町PARCO、千葉エキナカ、清澄白河、軽井沢、松坂屋名古屋にてお酒のセレクトショップ「IMADEYA」を展開する株式会社いまでや（所在地：千葉市中央区仁戸名町、代表取締役：小倉秀一、以下当社）は、2026年1月12日（月・祝）の成人の日に合わせ、成人式を迎える世代を対象とした「成人式 角打ちキャンペーン」を3日間にわたり実施いたします。

当日は各店店長が厳選したクラフト酒を無償提供

本キャンペーンでは、成人を迎え、初めて飲む最初の1杯として、日本酒・ワイン・蒸留酒など、IMADEYA 各店の店長が厳選した日本全国のクラフト酒を無償で提供いたします。

また、成人式当日にまだ20歳の誕生日を迎えていない方にも以下のいずれかをご提供いたします。

1.誕生日以降に使える「角打ちサービスチケット」の配布

2.厳選されたプレミアム・ノンアルコールドリンクのご提供

※2のプレミアム・ノンアルコールの提供は、IMADEYA 千葉-本店-・IMADEYA GINZA、IMADEYA NAGOYA SAKAEでは対象外となっております。

2026年に成人を迎える世代（2005年4月2日～2006年4月1日生まれ）は、高校生活の3年間の大半をコロナ禍の影響を受けながら過ごしてきた「青春フルコロナ世代」です。 修学旅行の中止（2021～2022年度には全国で延べ1,000校以上が断念）や、部活動の制限、黙食の徹底など、友人との「密な交流」が思うように叶わない、制限付きの日常生活が3年間続きました。

IMADEYAは「お酒っておもしろい」を掲げる酒屋として、最初の1杯を、単に酔うための手段ではなく、文化や造り手の想いに触れる「豊かな体験」にしたいと考えています。世界的なパンデミックと共に過ごし、制限付きの日常を歩んできた3年間を塗り替えられるような交流を、お酒と一緒に過ごしてほしいという想いを込め、当キャンペーンを実施いたします。

また、「IMADEYA 千葉エキナカ」や「IMADEYA SUMIDA」などで多くの学生アルバイトスタッフが活躍しており、彼らが社会へ羽ばたく姿を毎年見送ってきました。彼らと同世代である「青春フルコロナ世代」が踏み出す新たな一歩を応援します。

キャンペーン概要

日時：2026年1月10日（土）～1月12日（月・祝）

対象：2026年に新成人(20歳)となる方（2005年4月2日生まれ～2006年4月1日生まれの方）

内容：IMADEYA各店指定の1杯を角打ちにて無償提供、もしくは後日使える角打ちサービスチケットの配布

実施店舗：IMADEYA全店（千葉-本店-、千葉エキナカ、GINZA、SUMIDA、KARUIZAWA、NAGOYA SAKAE・いまでや清澄白河）

※NAGOYA SAKAEのみ、実施日は1月12日（月・祝）の1日限定となります

各店提供メニュー

・IMADEYA 千葉エキナカ：天使のレモンサワー

・IMADEYA GINZA：店長おすすめスパークリングワイン

・IMADEYA SUMIDA：初めてのお酒におすすめな厳選銘柄「はじめの100本」メニューから1種

・IMADEYA KARUIZAWA：浅間山 IBUKI 火入れ(日本酒)

・IMADEYA NAGOYA SAKAE：タケダワイナリー サン・スフル(日本ワイン)

・いまでや 清澄白河：800円以下の角打ちメニューより1杯

・IMADEYA 千葉-本店-：後日お楽しみいただける「角打ちサービスチケット」を配布

IMADEYA KARUIZAWAでは同期間中、冬の定番「おでん＋日本の飲み物」イベントを開催。新成人の方がInstagramに投稿していただいた方に、おでんの具を2品サービスいたします。温かいおでんと共に、地元の銘酒をお楽しみください。

※NAGOYA SAKAEは1月12日（月・祝）のみの開催となります

※2005年（平成17年）4月2日生まれ～2006年（平成18年）4月1日生まれの方が対象です

※ご来店当日時点で、20歳の誕生日を迎えていない方（早生まれの方など）は、後日使える角打ちチケット、またはノンアルコールドリンクでの対応となります

※おひとりさま1日1杯までのご提供です

※キャンペーンはご用意しているお酒がなくなり次第、終了となる場合もございます

※各店の営業時間などは公式サイト(https://imadeya.co.jp/pages/corporate/#shops)をご確認ください

※当社では、二十歳未満飲酒防止法に基づき、20歳未満の方へのアルコール類の提供は一切行いません

※キャンペーン利用時には、すべての方に年齢確認ができる身分証のご提示をお願いしております

※飲酒運転は法律で禁止されています。お車・バイク・自転車等を運転される方へのアルコール提供はいたしかねますので、公共交通機関をご利用ください

IMADEYA 千葉エキナカ 天使のレモンサワー（イメージです）IMADEYA GINZA スパークリングワイン（イメージです）IMADEYA SUMIDA はじめの100本（イメージです）角打ちイメージ角打ちイメージIMADEYA 千葉-本店-IMADEYA 千葉エキナカIMADEYA SUMIDAIMADEYA GINZAIMADEYA KARUIZAWAIMADEYA NAGOYA SAKAEいまでや清澄白河