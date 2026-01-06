建設現場の点検業務を『タップするだけ』に変える【かん助　検査点検アプリ】バージョンアップ

株式会社穴吹カレッジサービス

株式会社穴吹カレッジサービス（本社：香川県高松市、代表取締役：大平康喜）は、現場の検査点検業務をサポートするモバイルアプリ【かん助 検査点検アプリ】において、お客様からの要望に基づいた新機能の追加と機能改善を盛り込んだ新バージョンを、本日2026年1月6日より提供開始します。

特設ページURL：https://cansuke.net/lp_inspectapl_free/?id-tp=pr2

1． バージョンアップの背景と目的

図１．タブレットの画面をタップするだけで、指摘事項を選択し、図面上にピン挿しできます。

建設現場での検査点検業務は、紙のチェックリストや煩雑なデータ入力作業が未だ多く残っており、業務効率化とヒューマンエラー削減が喫緊の課題となっています。

「かん助 検査点検アプリ」は、これらの課題解決のため「もっと早く、もっと正確に」をコンセプトに開発を進めてまいりました。

今回のバージョンアップでは、特に建設現場の皆様からご要望の多かった指示書のPDF出力機能を実装し、建設現場の生産性向上とDXを強力に推進することを目的としています。

2． 施工管理システム「かん助」とは

図２．画面をタップするだけで指示書をPDF形式で出力できます。図３．指摘箇所の黒板付き写真もPDF形式で出力できます。

「かん助」は建設現場の安全・品質管理に特化したクラウド型施工管理アプリです。

タブレットやスマートフォンでも利用でき、写真・図面・文書の一元管理、品質チェックシートによる標準化、遠隔からの状況確認、ワークフローによる申請・承認の効率化などを通じて、現場監督の負担軽減と品質向上を実現します。

かん助URL：https://cansuke.net/

3． 「かん助」の今後の展開

今後も建設現場で働く方々の声を真摯に受け止め、「かん助」の機能充実と利便性向上に努めてまいります。

将来的には、工程写真管理の操作性向上、入退場管理、CCUSとの連携など、より高度な技術を取り入れ、建設現場・設備管理業務の未来を創造してまいります。

4． 「かん助 検査点検アプリ」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169900/table/7_1_71a24089217524142f5820132f7f41c9.jpg?v=202601060152 ]

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169900/table/7_2_2c6603f3ef3caa388a2a6efcaf79f684.jpg?v=202601060152 ]

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/169900/table/7_3_a557ec4dd060b3ceb88db39ba1cbd71c.jpg?v=202601060152 ]