株式会社アンチパターン、AWS Marketplace Skilled Channel Partner（MSCP）の認定を取得

「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げる株式会社アンチパターン（本社：東京都港区、代表取締役 小笹 佑京、以下当社）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS ）のパートナープログラムである AWS Marketplace Skilled Channel Partner（以下、MSCP）の認定を2025年10月21日付で取得したことをお知らせします。

■ AWS Marketplace Skilled Channel Partner（MSCP）とは

MSCP は、AWS Marketplace を通じてお客様にソフトウェアやSaaSを提供するチャネルパートナーの中でも、再現性のある成功実績、調達に関する知識、技術的な習熟度を有する企業に付与される認定です。

本認定は、AWS Marketplace を活用した Channel Partner Private Offers（CPPO）および Solution Provider Private Offers（SPPO）を通じ、継続的に顧客へ価値提供を行ってきた実績を評価するものです。

■ 認定取得の背景

当社は、SaaS 開発・運用・販売基盤「SaaSus Platform」を提供し、これまで複数のSaaS企業の AWS Marketplace 進出や CPPO 活用を支援してまいりました。

その取り組みと成果が認められ、このたびの MSCP 認定取得につながりました。

【当社の AWS Marketplace 支援体制】

アンチパターンでは、以下の領域で SaaS 企業の AWS Marketplace 活用を支援しています。

- AWS Marketplace 出品支援（SaaSus Platform を通じたスムーズな連携）- CPPO を活用した販売プロセスの最適化- 課金連携やテナント管理を含む SaaS 運用基盤の提供- SaaS 事業立ち上げからスケールまでを包括的にサポート

今後も当社は、AWS Marketplace の可能性を活かし、多くの SaaS 企業が国内外で成長できるための支援をより強化してまいります。

◆株式会社アンチパターンについて

当社は「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げるスタートアップ企業です。理念実現に向け、ソフトウェア開発支援や内製化支援、ならびにソフトエンジニアの教育事業や採用事業を展開しています。

◆「SaaSus Platform」とは

SaaSus Platform は、SaaS 開発/運用/販売を支援する SaaS です。SaaS の開発期間の短縮や運用効率の向上、販売プロセスの自動化をご支援いたします。

【公式サイト】

https://saasus.io/

【提供機能】

・マルチテナント SaaS の認証

・ユーザ管理

・テナント管理

・役割（ロール）管理

・料金プラン管理機能

・請求処理 Stripe 連携機能

・PHP、TypeScript、Java、Go、Python、C# のSDKを公開

・Amazon EventBridge 連携機能

・AWS Marketplace 連携機能

・行動履歴ログ機能

・SaaSインフラ管理機能

・Smart API Gatewayゲートウェイ機能

・SaaSus API MCP Server 機能

・Smart MCP Server 機能

◆「AWS Marketplace 掲載支援サービス」とは

AWSアドバンストティアパートナー及び、SaaSコンピテンシーパートナーとして、お客様のSaaS製品をAWS Marketplaceにスムーズに掲載するためのサービスを提供しています。SaaS 提供事業者として、自社 SaaS 製品を掲載した経験と実績に基づいたノウハウで、 AWS Marketplace へ掲載できる状態のプロダクト開発を支援し、販路拡大に寄与いたします。

【公式サイト】

https://anti-pattern.co.jp/services/support-for-aws-marketplace-listing

◆「engineed」とは

engineedは、AWSを活用できるエンジニア向けのマッチングプラットフォームです。エンジニアに対して実業務に近い要件を盛り込んだ実技試験を提供し、スキルを可視化、その結果をもとに企業がエンジニアにスカウトできる仕組みを提供することで、AWSエンジニアのさらなる活躍の場を広げてまいります。

【公式サイト】

https://info.engineed.io/engineer/

◆「CloudDriver」とは

CloudDriverは、AWSエンジニアのスキル可視化・実力向上を実現する、模擬プロジェクト型スキルアップサービスです。これまで研修やOJTでは補いきれなかった実践経験を、模擬プロジェクト型試験を通じて積んでいただけます。それにより、お客様社内のAWSエンジニアの実力向上を促します。

【公式サイト】

https://clouddriver.net/

◆株式会社アンチパターン

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目15－9 MINOWA表参道3階

創業：2019年7月

代表者：代表取締役 小笹佑京

事業内容：システム開発事業、コワーキングスペース運営、エンジニアマッチング事業

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

JIS Q27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) 認証番号 IS 794005

URL：https://anti-pattern.co.jp/

X：https://x.com/antipatterninc