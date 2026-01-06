ビデオチューブ、ショート動画に特化したビジネス課題解決型の動画制作サービスを提供開始

株式会社ビデオチューブ

株式会社ビデオチューブ、（本社：東京都新宿区、代表取締役：野苅家 誠）は、この度、ショート動画に特化したビジネス課題解決型の動画制作サービスの提供を開始いたしました。本サービスは、企業の情報発信、認知拡大、ブランディング、採用活動など、さまざまなビジネス課題に対し、SNS時代に最適化された短尺動画を活用することで、効果的なコミュニケーションを実現します。

従来の長尺動画やテキスト中心の施策では届きにくかった層にもリーチし、企業メッセージの理解促進と接点創出を支援します。

サービスの背景と目的

近年、SNSや動画プラットフォームの普及により、企業の情報発信において「短く・分かりやすく・継続的に伝える」ことの重要性が高まっています。一方で、動画制作にはコストや工数がかかるという理由から、十分に活用できていない企業も少なくありません。

株式会社ビデオチューブでは、こうした課題を背景に、ショート動画に特化した制作ノウハウと効率的な制作体制を構築。

企業が抱える情報発信・認知拡大・ブランディングといったビジネス課題に対し、実行しやすく、継続可能な動画制作サービスとして本サービスを提供することで、企業のコミュニケーション活動を支援することを目的としています。

想定活用シーン

本サービスは、さまざまなビジネスシーンでの活用を想定しています。

- 企業・サービスの認知向上を目的としたSNS向けプロモーション動画- 採用活動における企業紹介、職場の雰囲気を伝えるショート動画- 新サービス・新商品の告知やキャンペーン訴求用動画- 自社の取り組みや強みを分かりやすく伝えるブランディングコンテンツ

短尺動画を継続的に発信することで、企業とユーザーの接点を増やし、情報理解の促進とエンゲージメント向上につなげます。

サービスの特徴と価格体系

本サービスでは、1本あたり5,000円～の導入しやすい価格帯で、ショート動画制作を提供しています。

企画・構成から編集までを一貫して対応し、スピード感と一定のクオリティを両立した制作体制が特長です。

また、SNSでの活用を前提とした縦型動画や短尺フォーマットに対応しており、外国語テロップの制作にも対応可能。

動画を単発で終わらせるのではなく、企業のビジネス課題解決に寄与する継続的なコンテンツ資産として活用できる点が、本サービスの強みです。

株式会社ビデオチューブについて

株式会社ビデオチューブは、動画を通して人々の暮らしやビジネス課題の解決を目指すクリエイティブカンパニーです。東京都新宿区を拠点に、企画・撮影・編集・マーケティングまで一貫して対応する動画ソリューション事業を展開しています。

YouTubeやTikTokをはじめとした各種動画プラットフォームに対応した動画制作を強みとし、企業向けプロモーション動画、SNS用ショート動画、ブランドコンテンツ制作など、幅広いニーズに応じたサービスを提供しています。また、クライアントの事業成長に寄与する戦略立案やマーケティング支援にも取り組んでいます。

株式会社ビデオチューブ 会社概要

社名 ：株式会社ビデオチューブ

URL ：https://vide-tube.com/

代表者：代表取締役 野苅家 誠

設立年：2021年12月

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階