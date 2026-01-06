【世界50ヶ国10万台突破の最新作】音と光で空間を格上げする360°立体音響ランタンスピーカー「NOWGO Felix 2」1月3日よりMakuakeにて先行販売開始！従来モデルF1から大幅改善！

有限会社エコッテ

NOWGO JAPANは、音と光で空間の“心地よさ”を再設計するプレミアム・ランタンスピーカー「Felix 2（フェリックス・ツー）」を、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売開始いたしました。

＼最大39%割引 数量限定／

Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/nowgo_felix2/

プロジェクト期間：2026年1月3日（土）から 2026年2月3日（火）まで

音と光で、空間そのものをアップデートする

Felix 2は、世界50か国以上で累計出荷台数10万台以上を記録したFelixシリーズの最新モデルです。

360°全方位に広がる立体音響、4色のLEDライティング、最大24時間の連続使用、防水IPX7対応といった高い実用性を備えながら、単なる“多機能スピーカー”に留まらない、空間体験そのものを価値として提供するライフスタイルギアとして開発されました。

目指したのは、音と光が自然に溶け合い、空間全体の質を格上げする体験価値を生み出すことです。

リビング、ダイニング、寝室、バスルーム、バルコニー、アウトドア、スポーツやウェルネスシーン、防災対策や、熊などの動物対策まで──

Felix 2は、使う場所や時間に応じて、空間の表情を瞬時に変え、さまざまな場面で活躍してくれる製品です。

【製品の特長】

1.サイズを超えた没入感｜360°立体音響設計

2.気分に寄り添う変幻自在｜4色LEDライティング

3.リラックスムード演出｜8種類の環境音収録

4.一日中使える、安心設計｜最大24時間連続再生

5.日常からアウトドアまで｜防水IPX7規格

6.空間が広がる音響体験｜ペアリング搭載TWS機能

1.サイズを超えた没入感｜360°立体音響設計

耳元で鳴る音ではなく、部屋全体を包み込むような音量感。

音量を上げなくても存在感があり、屋内でのさまざまなシーンにおいても、日常使いはもちろん、アウトドアでも物足りなさを感じにくい音響設計です。

コンパクトな筐体にも関わらず、20W高出力スピーカーを搭載。

音域ごとに最適化されたフルレンジドライバー、ツイーター、パッシブラジエーターを組み合わせることで、音楽のジャンルを問わず、厚み・広がり・透明感を兼ね備えたサウンドを実現しています。

2.気分に寄り添う変幻自在｜4色LEDライティング

Felix 2は、シーンや気分に合わせて空間の印象を切り替えられる、4色のLEDライティングを搭載。

無段階調光に対応し、ほのかな灯りから実用的な明るさまで自在にコントロールできます。

さらに一部のカラー（オレンジとブルー）では、音楽のビートに合わせて光が変化する音楽連動モードを搭載。

音と光がシンクロし、視覚と聴覚が自然に溶け合う没入体験を生み出します。

■ ウォームホワイト（約2700K）

目にやさしく、落ち着いた雰囲気のあたたかな光。

夜の読書や就寝前のリラックスタイムに最適で、

やさしい灯りが気持ちを静かに整え、くつろぎの空間を演出します。

■ コールドホワイト（約3800～4800K）

視界をしっかり確保できる、明るくクリアな白色光。

キャンプでの調理やテント内作業、在宅ワークの集中照明として活躍し、

実用性を重視した機能的な明るさを提供します。

■ ファイヤーオレンジ（音楽連動）

焚き火のような温もりを感じさせる、情緒的なオレンジの光。

ロックやポップス、アコースティック音楽と相性が良く、

ビートに合わせて光が揺らぎ、仲間との団らんやホームパーティーをムード満点に演出します。

■ アイスブルー（音楽連動）

クールで透明感のあるブルーの光が、幻想的な空間を演出。

エレクトロニカやチルアウト系の音楽と調和し、

まるで水中にいるかのような、非日常感あふれる没入体験を生み出します。

3.リラックスムード演出｜8種類の環境音収録

Felix 2に収録されているサウンドは、

「川の流れる音」「激しい雨の音」「鳥のさえずり」「虫の鳴き声」「雷の轟き」「焚き火の音」「海の波の音」「テレビの雑音」の8種類です。

これらのサウンドは、就寝前のタイマー利用、在宅ワーク中の音環境づくり、瞑想やヨガ、赤ちゃんや子どものお昼寝など、使い方は自由自在。

Felix 2は、音楽を聴くだけでなく、時間そのものの質を整えるサウンド体験を提供します。

4.一日中使える、安心設計｜最大24時間連続再生

4500mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大24時間の連続使用が可能。

朝のコーヒータイムから在宅ワーク、夜のリラックスタイム、就寝前まで、充電を気にせず使えます。

5段階のバッテリー残量表示や、スリープタイマー（30分／60分／90分）、自動電源オフ機能など、日常使いに配慮した設計も特徴です。

充電はType-C対応で、約4時間でフル充電が完了します。

5.日常からアウトドアまで｜防水IPX7規格

防水性能はIPX7相当。

バスルームやキッチン、水辺、突然の雨など、水を気にすることなく使用できます。

本体サイズは500mlペットボトルとほぼ同等。

ラバー素材を採用しており、手に取るたびに余計な緊張を生まない、やさしい持ち心地も魅力です。

非常時にも携行しやすいコンパクト設計となっています。

6.空間が広がる音響体験｜ペアリング搭載TWS機能

Felix 2は1台でも高品位なサウンドを提供しますが、TWS（True Wireless Stereo）機能により、複数台をワイヤレス接続することが可能です。

左右に配置すれば、本格的なステレオ音響を実現。

さらに、最大100台まで同時接続でき、飲食店やイベント、展示会など、大規模空間でもスケールする音響体験を提供します。

開発背景｜音と光を“体験”として完成させる

開発元であるNOWGO INTERNATIONALは、20年以上にわたりオーディオ技術を磨き続けてきました。

Felixシリーズは、音と光を単なる機能ではなく、「体験」として成立させることをテーマに進化を重ねています。

Felix 2では、構造設計や素材、内部レイアウトを見直し、空間全体を包み込む音と、心を整える灯りが自然に溶け合うバランスを追求しました。

製品概要

Makuake先行販売について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174507/table/2_1_5b9959afdfd58f20ce6960b3fb1f3f09.jpg?v=202601060551 ]

本プロジェクトは、単なる製品販売ではありません。

音と灯りのある豊かな時間を、日本の暮らしへ広げていくための第一歩です。

Makuakeでの応援購入を通じて、Felix 2の360°極上体験をいち早くお届けします。

＼最大39%割引 数量限定／

Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/nowgo_felix2/

プロジェクト期間：2026年1月3日（土）から 2026年2月3日（火）まで

NOWGOについて

NOWGOは「音と光で、空間そのものの心地よさを再設計する」という思想のもと、Felixシリーズを開発してきました。

サウンドとライティングを融合した没入型スピーカーとして誕生した初代Felix F1は、日常と非日常を自然につなぐプロダクトとして世界中で支持を獲得。開発元のNOWGO INTERNATIONALは、20年以上にわたりオーディオ技術を磨き続けてきたブランドです。

Felixの進化では、構造設計や素材、内部レイアウトを一新し、空間全体を包み込む音と、心地よく寄り添う灯りの最適なバランスを追求。

そして今、Felixは音も光も空間全体を「心地よさ」へ導く存在へと進化しています。

NOWGO JAPAN

NOWGOは2025年に日本市場へ本格参入します。私たちは日本正規チームとして、そして一人のユーザーとして、NOWGOの価値と体験を長く愛されるかたちで広げてまいります。

世界的に高い評価を得てきたFelixシリーズ。しかし日本では、まだ十分に知られていません。

「この音と灯りの体験を、日本の暮らしにも」──その想いから、私たちはFelix 2の正規展開をスタートしました。

Felix 2は、インテリアにもアウトドアにも寄り添う、新しいライフスタイルギアです。

2026年4月頃からFelix 2以外のワイヤレススピーカーも日本国内で販売開始予定です。最新情報は公式LINEや各種SNSで優先的にお知らせしますので、ぜひご登録ください。

【公式LINE】https://lin.ee/AU4vEOv

【Instagram】https://www.instagram.com/nowgo_japan/

【Facebook】https://www.facebook.com/NowGo/

【X】https://x.com/NowGo_Japan

第100回東京ギフトショーに出展し、数多くのバイヤー様ともお話をさせていただけました。純チタン製品を扱う【SilverAnt JAPAN様】のご厚意で、第3回ハイサイアウトドア沖縄や、第9回フィールドスタイルにもお邪魔させていただきました。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174507/table/2_2_33de3e5f28109f7ecb80f8762910ad90.jpg?v=202601060551 ]