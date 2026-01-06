エーアイセキュリティラボ × yamory 共催ウェビナー　AI時代のDevSecOpsは脆弱性「診断」と「管理」が鍵

株式会社エーアイセキュリティラボ

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、株式会社エーアイセキュリティラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：青木 歩）が提供する、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」（https://www.aeyescan.jp/）と共催で、AI時代のDevSecOpsにおける脆弱性対策に関するウェビナーを開催いたします。

AIの活用が本格化し、開発スピードがかつてないほど高速化する現代。

しかし、そのスピードと引き換えに、システムの複雑化は進み、セキュリティリスクもかつてないほど増大しています。「開発スピードは落とせない。しかし、セキュリティも妥協したくない。」このジレンマを解決する鍵が、脆弱性の「診断」と「管理」を開発プロセスに組み込むモダンなDevSecOpsです。

本ウェビナーでは、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」と、脆弱性管理クラウド「yamory」が、AI時代の高速開発とセキュリティガバナンスを両立させる、具体的なDevSecOpsの実現方法を解説します。

＜こんな方におすすめです＞- 自動テスト・診断による高速で安全な開発に関心をお持ちの方- 脆弱性やSBOM・EOLリスク管理の効率化に興味または課題をお持ちの方- AIが生成するコードの品質・セキュリティリスクに関心のある方- 「診断のやりっぱなし」を防ぎ、効率的な修正・管理体制を構築したい方- AI導入後の開発現場でのテスト工数や品質維持に課題をお持ちの方- Excel等による手作業の管理に限界を感じているセキュリティ担当者セミナー概要- 開催日時：2026年2月12日（木） 13:00～14:00- 配信方法：Zoom（フォームよりご登録いただいたメールアドレス宛に、ご案内をお送りします）- 参加費 ：無料コンテンツ：

AIが変える「これからのWebセキュリティ」ワンチームで実現する継続的・網羅的な脆弱性診断とは？

登壇者：株式会社エーアイセキュリティラボ 事業企画部ディレクター 阿部 一真

Webサイト・Webアプリの脆弱性診断、新規リリース時にやって終わり…になっていませんか？

開発サイクルが高速化していく中で診断が追いつかず、結果としてリスクが高まっているケースも少なくありません。とはいえ、外部委託による診断だけでは、工数・コストが大きな負担となり、高頻度での継続的な診断が難しいという課題もあります。

本講演では、AIを活用した脆弱性診断の内製化により、事業部門と連携しながら"ワンチーム"体制をつくる考え方と、継続的・網羅的な診断を実現するための方法をご紹介します。

診断の価値を最大化する、脆弱性「管理」の自動化術

登壇者：株式会社アシュアード yamory事業部プロダクトマネージャー 佐久間 友樹

開発の高速化に伴い、管理すべきIT資産や脆弱性は増大しています。高精度な診断でリスクを特定したあと、「どの脆弱性から対応すべきか」「修正がどこまで進んでいるか」の管理をいかに効率化するかが、安全なリリースを継続する鍵となります。

本講演では、脆弱性管理クラウド「yamory」を活用し、アプリ・OSS・インフラのリスクを一元管理する方法を解説。独自の「オートトリアージ」による優先順位付けやSBOM管理の自動化など、診断結果を確実なセキュリティ向上に繋げるための戦略をお伝えします。

>> お申し込みはこちら(https://yamory.io/seminar/yamory_aeyesec_20260212)

【クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」について】

これまで人手（手動）による実施が必要だったセキュリティ診断を、生成AI等の最先端技術の活用により自動化し、いつでも誰でも簡単・高精度な診断を実現した、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。

URL：https://www.aeyescan.jp/

【株式会社エーアイセキュリティラボ について】

「サイバーセキュリティ人材の不足を技術力で解消する」を理念に2019年4月に創業。生成AI等の最先端技術を取り入れたプロダクト・サービスを通じて、セキュリティに「あらたな答え」を提供し続けます。

代表者 ：代表取締役社長 青木 歩

所在地 ：東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE WeWork

設立 ：2019年4月

業務内容 ：・情報セキュリティ関連事業（調査・コンサルティング）

・クラウド型Web診断サービス「AeyeScan」提供

URL ：https://www.aeyesec.jp/

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動で検知し、管理・対策ができるクラウドサービスです。クラウドからオンプレまでの脆弱性管理と、ソフトウェアのSBOM対応をオールインワンで実現します。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assuredクラウド評価」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc