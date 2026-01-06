アスエネの「ASUENE」「ASUENE LCA」に、産総研が開発した国内最大級の排出原単位データベースの「AIST-IDEA」を搭載

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、CO2排出量見える化クラウド「ASUENE」およびCFP/LCA算定サービス「ASUENE LCA」において、国立研究開発法人産業技術総合研究所が開発する国内最大級の排出原単位データベース「IDEA（Inventory Database for Environmental Analysis）」（以下「AIST-IDEA」）の搭載を開始しました。

「AIST-IDEA」搭載の背景

グローバルでの脱炭素経営と環境情報開示の高度化に伴い、企業には製品単位での算定と報告が求められています。特に、EU域外から輸入品に炭素価格調整を課すCBAM（EU炭素国境調整メカニズム）や、サステナビリティ情報開示を義務化するCSRD（EU企業持続可能性報告指令）、日本の金融庁が主導するSSBJ（サステナビリティ開示基準）などの国際・国内規制が本格運用に向かう中、CO2排出量の算定における精度と透明性は、取引先との信頼形成や企業の競争力に直結する重要な要素となっています。

一方、CO2排出量やCFP/LCA算定の実務では金額ベースでの算定が一般的であり、物価変動や調達価格の影響を受けやすいという課題が指摘されてきました。特に製造・調達領域では重量単位での算定ニーズが高まっているものの、専門データベースの利活用には知識や工数を要し、初期導入のハードルとなっているのが現状です。

こうした背景を踏まえ、「ASUENE」「ASUENE LCA」に「AIST-IDEA」を搭載することで、専門知識を持たない担当者でも精緻な算定と分析を日常業務の延長で実施できる環境を整備しました。金額ベースでは把握しづらかった排出源の特定や代替材検討などへの活用を可能にし、算定業務の工数削減と削減施策の実装フェーズへの移行を後押しします。

「AIST-IDEA」搭載により実現すること

・重量ベース算定による“削減につながる”分析の強化

「AIST-IDEA」の搭載により、代替材の検討や部材変更・設計段階での排出影響比較、購買・調達ガイドライン策定の根拠データ取得など、実務の意思決定に直結する分析が可能になります。金額ベースでは把握しづらかった排出源や改善余地を、重量（kg）単位の算定によって精緻に把握できます。

・約5,600項目以上の原単位を搭載し、算定工数を最適化

約5,600項目以上の原単位から適切なデータを選択することで、候補データの検索や単位変換、排出源の紐付けといった作業負荷を軽減します。これにより短時間で再現性のある算定結果を取得でき、透明性と網羅性を両立した算定業務を実現します。

「ASUENE」について

「ASUENE」は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービスです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFDなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

「ASUENE LCA」について

アスエネLCAは、SuMPO独自開発の原単位を世界初搭載した算定サービスです。

初心者の方でも簡単に算定・分析・報告書作成が可能です。

ASUENE LCAサービスサイト：https://asuene.com/lca

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/