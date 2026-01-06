クラウド設備管理システム「MENTENA」、iOSアプリ版の部品台帳機能を拡充。現場での予備品管理をよりスムーズに

八千代ソリューションズ株式会社

八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野高志）が提供するクラウド設備管理システム「MENTENA（メンテナ）」は、2026年1月7日より、iOSアプリを用いて部品在庫（予備品在庫）情報を現場で確認・更新する部品台帳機能を提供します。

新機能の詳細について

iOSアプリ版から部品台帳にアクセス可能に。在庫確認や棚卸作業の効率化を実現

従来のiOSアプリ版MENTENAではブラウザ版との併用を前提として、事前に作成したQRコードを介して部品の在庫情報の確認・更新を行うことが可能でした。一方で、工場現場内でのモバイル端末（スマートフォン・タブレット）の普及とともに、モバイル端末単独で行う予備品管理をより充実させたいというご要望が高まっていました。

突発的な設備の故障を早期に復旧するには、定期的な棚卸で必要な予備品が確保されているかどうかを確認することが重要です。今回のアップデートでは、モバイル端末を用いて現場で予備品の在庫状況の確認と更新を可能にする機能を提供し、棚卸にかかる負担を大幅に削減します。

iOSアプリ版画面イメージ（左）部品台帳の一覧（右）部品詳細 ※画像は開発中のものです

部品台帳の一覧画面では、各予備品の詳細を写真付きで一覧し、保管場所や台帳上の在庫数を簡易に確認可能です。リストは部品の保管場所や属性ラベル（タグ）などでの絞り込みに対応しており、必要な情報に的確にアクセス可能です。

部品詳細画面についても機能を強化し、ショートカットボタンから効率的に在庫状況を更新したり、部品の使用履歴と使用予定を確認できます。

多数の部品を管理する現場や複数の倉庫を運用している場合でも、効率的に棚卸作業が可能になります。在庫確認や棚卸にかかる手間を減らすことで、予備品を適切に管理・補充できる体制を構築できます。その結果、突発的な故障時にも交換部品の欠品を防ぎ、ダウンタイムを短縮するほか、過剰在庫の可視化に貢献します。

「多い企業では1社あたり1万点を超える部品をMENTENAに登録し管理されています。このデータ資産を活用していくには、予備品在庫という日々流動する情報の鮮度を維持し続けていくことが求められます。今回のアップデートでは、多数ある部品の在庫数情報を確認・更新する棚卸業務を可能な限り少ない操作数（画面タップ数）で実現することを重視し開発を行いました。MENTENAはこれからもお客さまに寄り添い、価値ある機能の提供を目指してまいります。」（COO（Chief Operating Officer／最高執行責任者）山口 修平）

クラウド設備管理システム「MENTENA」

URL：https://mentena.biz/

MENTENAは、設備管理や施設管理の現場において、脱エクセルやペーパーレスを実現し、現場の働き方改革を促進する設備管理システムです。紙やエクセル管理からクラウドシステム管理へ移行することで、現場作業の効率化や点検履歴の効果的な管理を行うことが可能です。誰でも説明書なしで理解できるわかりやすいデザイン、初期費用がかからない定額制、導入から運用までバックアップするサポート体制を備えた、「カンタン」「始めやすい」「安心サポート」を実現しており、特にお客さまにとって設備管理情報の一元管理というメリットをご提供できることが強みです。本サービスは発売以降、製造業、ビルメンテナンス、ガス・電力業界のお客さま、あるいは設備管理業務の効率化といったニーズをお持ちのお客さまに幅広く活用されています。

【特徴】

１. 資産の効率的な運用による経営改善を現場DXによって実現

２. 知識やノウハウを共有し、属人化を防ぐナレッジマネジメントを実現

３. 設備の状態や保全履歴を論理的に管理し、予防保全を実現

４. 情報共有やコミュニケーションを効率化するためのプラットフォームを構築

５. 誰でもひと目で使い方がわかるデザイン

６. 導入と運用支援を手厚くサポート

７. 万全のセキュリティ体制

八千代ソリューションズ株式会社について

八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立された民間向け事業会社です。弊社はお客さまの一番のパートナーとしてDXを展開し、実践するソリューションを開発し、データを資産とみなしたサービスとして提供します。また、お客さまの期待を超えるサービスを目指して継続的にその品質を磨き続けることで、お客さまの意思決定の質や生産性の向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、クラウド設備管理システムMENTENAを親会社から包括承継し、主たるサービスとして展開します。

会社名：八千代ソリューションズ株式会社

所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8

代表者：代表取締役社長 水野 高志

Webサイト：https://yachiyo-sol.com/