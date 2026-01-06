Googleは何を重視するのか？「2026年版MEOアルゴリズム」最新ガイドを公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、Google公式情報を基に2026年のMEO戦略に必要な要点を整理した新資料『Googleは何を重視するのか？2026年版MEOアルゴリズムの全体像と優先施策ガイド』を公開しました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202601_google

ローカル検索は、設定作業ではなく店舗運営の質がそのまま順位に反映される領域へと進化しています。GoogleはAI活用、スパム排除、レビュー信頼性の強化といった明確な方向性を示しており、アルゴリズム理解は店舗集客に直結する重要テーマとなっています。

本資料では、Googleビジネスプロフィール、Search Central、検索品質評価ガイドラインなどの公式情報のみを根拠に、MEOの現在地と今後の重点施策を簡潔に整理しました。多店舗運営者・店舗マーケターが「何から優先すべきか」を判断できるよう、実務視点でのポイントをまとめています。

主な内容

- ローカル検索アルゴリズムの現状と評価軸- レビュー・評価が検索結果に与える影響- NAP／店舗情報の正確性と整合性- Googleビジネスプロフィールの最適化ポイント- スパム対策とガイドライン遵守の重要性- AI検索／要約表示における店舗情報の扱われ方- 2026年版MEO戦略ロードマップ

2026年以降、Googleが重視する方向性を事実ベースで整理し、実務で迷わないMEO運用を支援する内容となっています。

ぜひ自店の施策立案にご活用ください。

資料の一部をご紹介

STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/

ご導入事例： https://storepad.jp/case

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/