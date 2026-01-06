【実写を超える】VideoChoose、新機能「VideoChoose AIスタジオ」を提供開始、200社支援の知見をもとにしたAIアバターで ″勝てるサイト体験″ を実現

NewSpot株式会社

動画版チャットボット「VideoChoose」を展開するNewSpot株式会社（本社：東京都、代表取締役：大貫修平）は、CVR向上と導線最適化を実現する「VideoChoose」において、新機能 「VideoChoose AIスタジオ」 を提供開始したことをお知らせいたします。

「VideoChoose AIスタジオ」は、実写レベルのAIアバターで圧倒的に勝てる動画を生成します。200社を支援したアナウンサー動画の制作ナレッジをもとに設計されたAIモデルを活用し、AIと分からないほど自然で、ユーザー体験を損なわない顧客体験を実現しています。

「VideoChoose AIスタジオ」が生成する実写レベルのAIアバター

【VideoChoose AIスタジオで生成した実写レベルのAIアバターを体験する ▼】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uVJOSegAbcM ]

従来はアナウンサーのキャスティングや撮影が必要だった動画制作も、 VideoChoose AIスタジオを活用することで、より低コスト・短期間で、企業やサービスに合わせた最適な動画を制作できるようになりました。

■サービス提供の背景

― Web動画活用が進む一方で残る「制作コスト」と「スピード」の壁 ―

Webサイト上での動画活用は、サービス理解の促進やCVR向上において、すでに欠かせない手法となっています。一方で、多くの企業が次のような課題を抱えていました。

・動画制作にコストと時間がかかる

・キャスティングやスタジオ手配の負担が大きい

・撮り直しに工数がかかる

・自社のトーンや世界観に完全に合った動画を作りづらい

VideoChooseはこれまで、実在のアナウンサーによる勝てる動画版チャットボットを強みとしてきましたが、より多くの企業が、より柔軟に動画活用できる環境を実現するため、今回「VideoChoose AIスタジオ」を提供開始しました。

■「VideoChoose AIスタジオ」の特長

１. 他社では真似できない、圧倒的に勝てるAIアバター

VideoChoose AIスタジオの最大の特長は、一見してAIだと分からないほど自然なAI動画です。

これまでVideoChooseでは、実際のアナウンサーを起用した動画を多数制作してきました。その中で蓄積された「どんな話し方が伝わるのか」「どんな見せ方が信頼感につながるのか」といった、200社以上の実写動画のノウハウと動画素材をもとに勝てるAIアバターを設計しています。

「作れる」ではなく、「AIで勝てる」コンテンツを提供できることが、VideoChoose AIスタジオの強みです。



また、服装や雰囲気、話し方のトーンなども細かく調整できるため、企業やサービスの世界観に自然に馴染む動画を作成できます。

２. 撮影・キャスティング不要で、制作コストを大幅削減

従来のVideoChooseでは、

・アナウンサーのキャスティング

・撮影・編集

・納品までの調整

といった工程が必要でした。

VideoChoose AIスタジオではこれらが不要となり、動画制作コストを大幅に抑えながら高速な運用が可能になります。「動画を使いたいが、費用面で踏み切れなかった」企業にも、導入しやすい選択肢となっています。

３. 自社に最適化されたAI・シナリオを自由に設計

VideoChoose AIスタジオでは、

・自社サービスに合わせたAIキャラクター選択

・自社でシナリオを自由に作成・編集

・LPやサイト構成に合わせた内容調整

が可能です。

これにより、汎用的な説明動画ではなく、自社に最適化されたAI動画を即座に作成できます。サービス改修やキャンペーン変更時にも、柔軟に動画を更新できる点が大きな特長です。

■「VideoChoose AIスタジオ」が目指す世界

VideoChooseは、「動画でユーザーの理解を促進し、迷いを減らす」という思想のもと、Webを訪れたユーザー体験の進化を追求してきました。AIスタジオは、動画制作そのものを内製化・高速化し、誰もが当たり前に使える手段にするための次の一手です。

今後もVideoChooseは、AIと動画を活用したWeb体験の最適化を通じて、企業とユーザーをつなぐ新しいコミュニケーションを提供してまいります。

■サービス概要

サービス名：VideoChoose AIスタジオ

内容：AIによる画像、音声、動画生成

「VideoChoose」公式サイトよりお問い合わせください

https://www.video-choose.com/

■NewSpot株式会社について

NewSpot株式会社は、動画を活用したWeb上の顧客体験・導線最適化を支援するプロダクト「VideoChoose」を提供しています。

動画×テクノロジーによるUX改善・CVR向上を軸に、企業のWeb成果最大化を支援しています。