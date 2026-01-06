株式会社CS Technologies、業界最高水準の修正率98.7%を誇る生成AI議事録ツール「ギージー（Geasy）」運営の株式会社and itの株式を取得

株式会社CS Technologies

企業のDXコンサルティングおよびCSツールの「CSエリート」事業を展開する株式会社CS Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中一真、以下「CS Technologies」）は、業界トップクラスの精度を誇る生成AI議事録ツール「ギージー（Geasy）」を展開する株式会社and it（本社：東京都江東区、代表取締役：大滝斉司、以下「and it」）の株式を取得したことをお知らせいたします。

■ 株式取得の背景と目的

生産性向上や働き方改革が求められる現代において、生成AIを活用した業務効率化は企業の喫緊の課題となっています。中でも議事録作成は、全ての業種に共通する負担の大きい業務です。

and itが提供する「ギージー（Geasy）」は、単なる文字起こしツールに留まらず、業界最高水準の音声認識精度と、会議内容から多様なアウトプットを自動生成する「AIアシスタント機能」を兼ね備えた、極めて先進的なプロダクトです。

CS Technologiesは、これまで培ってきたシステム開発の知見と、and itの持つ高度なAI実装技術を融合させることで、議事録の自動化を超えた「意思決定を支援するAIプラットフォーム」への進化を目指し、本提携を決定いたしました。

■ 生成AI議事録ツール「ギージー（Geasy）」の4つの強み

1. 業界最高水準の圧倒的な認識精度

誤字訂正率98.7%： 業界平均90%を大きく上回る精度を実現。独自のLNG技術（文脈理解）と専門用語の辞書登録により、正確な記録を可能にします。

話者分類正当率99.9%： 業界平均70%とされる話者識別において、完璧な仕分けを実現。



高度な処理分散： 音声認識、話者分類、文章構成を異なるAIが分担する「マルチAI構成」により、高精度かつ安定した処理を保証します。

2. 「AIアシスタント機能」による無限のアウトプット

会議内容を基に、要約、提案書の骨子、感情分析、PR記事、営業ロープレ用のシナリオなど、プロンプト次第で自由自在にアウトプットを生成可能です。生成AIは無制限に利用でき、ワンクリックで必要な資料を手にできます。

3. 金融機関水準をクリアする徹底したセキュリティ

GMOによる第三者診断を通過し、金融機関の厳しいセキュリティチェックもクリア。データ消失を防ぐ30秒ごとの保存ロジックなど、ビジネス利用に耐えうる堅牢なインフラを構築しています。

4. 柔軟かつ使いやすい導入形態

ユーザー数無制限で月額3万円（ライトプラン）からの低価格設定。

既存の録音・動画ファイルのアップロード対応。

URLやQRコードによるスムーズな社外共有、フォルダ管理による検索性の高さ。

■ 今後の展開

今回の株式取得に伴い、CS Technologiesがプロダクト開発・セールス・CSの改革に深く参画します。

1.「会議のインテリジェンス化」

過去の膨大な会議データから、AIが「あの時の決定事項はこれです」「このプロジェクトのリスクはここです」と経営提言を行う「経営参謀AI」へ進化。

2.M&Aによる周辺領域の取り込み

日程調整ツールやタスク管理ツールを買収し、会議の「前・中・後」すべてを押さえるプラットフォームを目指します。

■ 各社概要株式会社CS Technologies

所在地： 東京都千代田区神田佐久間町3-21 8F

代表者： 代表取締役 田中一真

事業内容： DXコンサルティング、CSエリート事業、ITインフラ構築

URL： https://cs-technologies.co.jp/(https://cs-technologies.co.jp/)

株式会社and it

所在地： 東京都江東区青海2-7-4 theSOHO 302

代表者： 代表取締役 大滝斉司

事業内容： 生成AI議事録ツール「ギージー（Geasy）」の開発・運営

URL： https://andit.inc/(https://andit.inc/)

サービスサイト： https://lp.smart-geasy.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CS Technologies

広報担当：高橋



E-mail： cst_marketing@cs-technologies.co.jp