議論しているのに、何も決まらない会社へ-Your Verse、「経営が止まる本当の原因」に踏み込む合宿プログラム『物語合宿』提供開始

株式会社Your Verse

「話し合っているのに、会社が前に進まない。」それは、戦略や能力の問題ではありません。

“この会社で、自分は何を引き受けているのか”が、誰の中にも存在しないだけです。

2026年1月6日、株式会社Your Verse（本社：東京都足立区、代表取締役：長谷川朋弥）は、

経営の停滞を“構造から”解体する合宿型プログラム『物語合宿』の提供を開始しました。

本プログラムは、

・ 会議は多いが決断が遅い

・ 計画はあるが、誰も腹落ちしていない

・ 数人だけが焦り、他は静観している

--そんな「止まりかけた組織」だけを対象にしています。

詳細はhttps://monogatari-keiei.yourverse.jp/gasshukuにてご確認いただけます。

なぜ、議論を尽くしても進まないのか（サービスの目的や背景）

多くの企業では、戦略・制度・KPI・中期経営計画はすでに揃っています。

それでも進まないのはなぜか。

Your Verseは、その原因を「人のやる気」でも「スキル」でもなく、組織内で“無意識に共有されている前提”の不一致だと捉えています。

私は、なぜ、この会社にいるのか

私は、何を引き受け、何を引き受けないのか

私は、この会社で、人生の一部の時間をどうすごしたいのか

この会社は、なぜ、世の中に存在しているのか

この会社が、本来実現したいゴールはなんなのか

この会社は、経営メンバー個人にとってどんな意味があるのか

これらが語られないまま進む議論は、どれだけ正しくても、誰の行動も生みません。

サービス詳細

『物語合宿』は、

経営メンバー 一人ひとりが、「自社の物語と自らが担う役割」を言語化し、それを場に出し、ぶつけ、揃えていく合宿型プログラムです。

答えを出す場ではありません。

進めらない”前提”を、徹底的に露出させる場です。

表では語られない本音

立場ゆえに飲み込まれてきた違和感

無意識に避けてきた論点

それらを扱わずに、組織が再び前に進むことはない--その前提に立っています。

提供概要

形式：合宿型プログラム（設計～当日ファシリテーションまで一貫支援）

対象：経営者・経営陣・意思決定に関わる中核メンバー

提供開始：2026年1月

提供地域：全国対応

過去提供実績

グローウィン・パートナーズ株式会社 様

創業20周年に向けた非連続な成長を目指す中、経営陣が現場業務に追われ、未来の戦略立案や本音の対話が不足する課題に直面。プログラム導入により、経営陣の「個人の想い」と「企業の目的」を再接続。心理的安全性が高まったことで意思決定が迅速化し、現場の自律性も向上。結果として過去最高売上を達成。

▶︎経営陣の本音から始まる経営改革（経営編）(https://yourverse.jp/voice/20231216-2/)

株式会社トータルエナジーオオタ様

脱炭素等の事業変革期において、社員の主体性向上が課題。プログラムを通じ、個人の人生ストーリーと会社の提供価値を接続することで、業務を「自分事」と捉えるマインドセットが定着。

現場主導で事業構造を刷新する決断が生まれ、一部事業の売上が1.5倍に。社員が自ら環境を変える組織へと変容。

▶︎個人から始まる組織づくり～望む環境を社員が自らつくる主体性の芽生え～(https://yourverse.jp/voice/20220115/)

今後の展開

Your Verseは、物語合宿の提供を通じて、Z世代や外国人等が組織内に増えていくことによる人材や働き方の多様化を、「分断」ではなく、「推進力」に変え、組織と個々人の成長と幸福が循環する社会を目指します。

担当者コメント

長谷川朋弥

会社の会議は、心が浮かない時間の一つかもしれません。同じ会社に属しながら、価値観もバックグラウンドも利害も異なる人達が集まり、会話する。これは想像以上に難しいことです。

しかし、こんなにも嫌で難しい事にも関わらず、なぜ人は集まり話すのでしょうか？

それは、仕事だから仕方なくかもしれません。

ですが、自分だけではできないこと、思いつかないこと、困っていることを他者の力を借りて進められるかもしれないという淡い期待があるのも事実ではないでしょうか。

この物語合宿では、それぞれの淡い期待を、それぞれの大切にする価値観や利害を無碍にすることなく場に出すことで、絡まった糸を解きほぐし、また美しく編み直す、そんな組織を整理整頓するような、デトックスするような時間です。

会社のゴールが皆さんのゴールに重なったときのスッキリ感、日常の会話が噛み合う心地よさ、会社がエネルギッシュに成長する感覚をぜひ味わってください。

杉原 圭亮

私はこれまで、戦略人事として戦略策定や制度設計、業務改革などに携わってきました。議論も施策も揃っている。それでも組織が前に進まない場面に、何度も立ち会ってきました。そのたびに、どこか言葉にできない違和感が残っていました。

最近、ようやく腑に落ちてきたのは、問題は戦略や結論以前に、組織が無意識に共有している「前提」にあるのではないか、という感覚です。前提が揃ったとき、人は指示を待たずに、自分たちで考え始める。

一方で、その先を想像すると、前提が揃っても動ききれない組織もあると思っています。その場合、問題は人や意志ではなく、仕事の構造そのものにあるはずです。忙しさが前提となり、考える余白がない状態では、どんな考えも実装されません。

なので、まず前提を丁寧に扱い、必要であれば構造にも踏み込む。その両方を行き来できる場として、今回、物語合宿を位置づけました。

物語合宿は、答えを出す場ではありません。けれど、これからどこに手をつけるべきかを、一緒に見極める場だと思っています。組織が本来持っている力が、自然と動き出す状態をつくるために。

その最初の一歩を、ぜひご一緒できればと思っています。

会社概要

会社名：株式会社Your Verse

代表者：代表取締役 長谷川 朋弥

事業：組織変革支援／リーダー育成／物語承継・中計ストーリー設計 ほか

Web：https://yourverse.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Your Verse 広報窓口

E-mail：info@yourverse.jp