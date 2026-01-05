【ボイトレ・マンツーマンダンスならNAYUTAS】 全国100校舎超の「NAYUTAS」、奈良県・大和西大寺に本格ボイトレ＆ダンスの新校舎を開校

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、日本最大級のボイストレーニング・ダンスマンツーマンスクール「NAYUTAS（ナユタス）」の109校舎目となるFC校「NAYUTAS 大和西大寺校」（運営会社：株式会社VISO、代表取締役：三宅晃平）を、2025年12月27日（土）に開校しました。

運営を担うのは、奈良県を中心に関西エリアで整体事業を展開する株式会社VISO。創業者の「教育事業に貢献したい」という想いから新規事業に挑戦。地域に根ざした運営体制のもと、ダンス・ボイストレーニングニーズに応えてまいります。



近年、K-POPや動画配信、声優・ミュージカル分野への関心の高まりを背景に、歌やダンス、表現力を本格的に学びたいというニーズは年々拡大しています。



こうした流れを受け、関西エリアでの展開を強化する取り組みの一環として、交通利便性の高い大和西大寺エリアに新校舎を開校しました。

駅から徒歩5分、通いやすさと快適さを兼ね備えた校舎

NAYUTAS大和西大寺校は、大和西大寺駅から徒歩5分の場所に位置し、落ち着いた街並みの中に佇む校舎です。ビル1階にあり、初めての方でも安心してお越しいただけるアクセスの良さが特長です。

また、本校が立地するエリアは、ファミリー層やお子様の多い住宅街に隣接し、落ち着いた通りに面しています。



こうした立地特性を踏まえ、お子様の習い事としても安心して通っていただけるよう、通学時の安全面および校内環境に配慮した校舎づくりを行っています。

初めてレッスンに通われるお子様はもちろん、保護者の方にも安心してお選びいただけるスクールを目指しています。

校舎内には計5ルームを完備。

・ボイストレーニングルーム：2ルーム

・ダンスルーム：3ルーム

防音設備の整った空間で、集中してレッスンを受けていただけます。

「好き」を本気で学べる多彩なレッスンコース

NAYUTAS大和西大寺校では、以下のレッスンコースを提供しています。

・ボイトレコース（邦楽・洋楽など）

・話し方・活舌トレーニング

・ダンスコース（HIPHOP・K-POPなど）

・楽器コース

完全マンツーマン制を採用しており、初心者からプロ志向の方まで、一人ひとりの目的やレベルに応じた指導が可能です。



年齢や経験を問わず、「好きなことを本格的に学びたい」という受講者の想いをサポートしています。

校舎概要

校舎名：NAYUTAS（ナユタス）大和西大寺校

URL：https://nayutas.net/school/yamatosaidaiji/

住所：〒631-0822 奈良県奈良市西大寺栄町3-27 泉谷ビル 1階

アクセス：大和西大寺駅より徒歩5分

営業時間：10:00～22:00

定休日：なし（年末年始を除く）

NAYUTAS（ナユタス）について

NAYUTAS（ナユタス）は、株式会社K Villageが展開する全国100校舎超のボイトレ・ダンス・楽器のマンツーマンスクールです。

「苦手を好きに、好きが得意に。」という理念のもと、プロ講師による質の高いマンツーマン指導を全国で提供しています。

ボイストレーニングでは、ボーカル・声優・ミュージカル・K-POP・話し方など幅広い目的に対応し、ダンス・楽器・DTMまで、多様な表現ジャンルを一人ひとりの目標に合わせて学べる柔軟なカリキュラムを展開。

個性を伸ばす教育スタイルが支持され、未経験者からプロ志向まで幅広い層から選ばれています。

さらに、教室レッスンだけでなく、デジタルコンテンツやオンライン学習を通じて、表現に挑戦するすべての人の「一歩」を後押しする取り組みを強化しています。

今後も全国各地での新規開校を予定しており、事業拡大に向けた教室展開を加速させ、エンターテインメント領域の教育機会を広げることで、誰もが才能を伸ばせる環境づくりに努めてまいります。

