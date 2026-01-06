【オンラインセミナー開催】優秀人材が辞めないための「真の成果報酬制度」とは？

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 恭介）は、株式会社アルバイトタイムス（本社：東京都中央区）主催のオンラインセミナー「【中小・中堅企業の経営者さま必見】優秀人材が辞めないための『真の成果報酬制度』とは？」に登壇し、2026年1月14日（水）から1月19日（月）までの期間限定で開催いたします。

本セミナーでは、採用難・人手不足が続く中小・中堅企業において、「優秀な人材が辞めない会社づくり」を実現するための成果報酬制度の考え方と、実際の導入事例をわかりやすく解説します。

■ 開催背景

地方・中小企業では近年、

- 評価基準があいまいで、社員に不満が溜まっている- 頑張っても給与が上がらず、モチベーションが続かない- 成果と報酬が結びつかず、離職につながっている

といった課題が顕在化しています。

成果報酬制度に関心はあるものの、

「制度設計を誤ると組織が崩れるのではないか」

「現行制度をどう扱えばよいかわからない」

といった不安から、導入に踏み切れない企業も少なくありません。

本セミナーでは、4,000社以上の人事・評価制度改革に携わってきた給与アップ研究所 代表取締役 高橋恭介が、優秀人材が定着するための“真の成果報酬制度”の考え方を、具体事例とともに解説します。

■ 本セミナーでお伝えする内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/91_1_6f1fd4f567cd77e7f691a164725aea41.jpg?v=202601060122 ]お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seFfAKj0qgxA?s=q1nr32cl464- 離職につながる成果報酬制度の「よくある失敗例」- 優秀人材が納得し、定着する評価・報酬設計の考え方- 「離職率60％改善」「採用数171％UP」を実現した実例紹介- 中小企業でも無理なく導入できる成果報酬制度のステップ

「制度を大きく変えずに、現行の仕組みを活かしながら改善したい」

という企業にも参考となる内容です。

■ こんな方におすすめ

【登壇者プロフィール】

- 人材が定着せず、採用コストが年々増えている経営者の方- 評価制度を見直したいが、何から始めるべきかわからない方- 地方・中小企業として採用・定着の競争力を高めたい方- 社員が“頑張りがい”を感じられる仕組みをつくりたい方

高橋 恭介（株式会社給与アップ研究所／株式会社SNSコーチ 代表取締役）

1999年 東洋大学経営学部卒業。みずほリース株式会社入社。

2002年 プリモ・ジャパン株式会社に入社し、取締役副社長・台湾法人代表を歴任。

2008年 株式会社あしたのチームを創業し、全国約4,000社の賃上げ・評価制度改革を支援。

2021年 株式会社給与アップ研究所を創業。

「日本企業の給与を上げる」をミッションに、人事制度と経営改善を支援している。

小堤 慎介 （株式会社アルバイトタイムス 営業企画課 課長）

アルバイトタイムスに中途入社後、静岡県内で営業職を経験。

東京にて大手本部を担当後、沼津営業所長・静岡営業所長を歴任。

現在は営業企画課長として、全社の営業戦略立案に携わる。

■ 優秀人材が辞めない組織づくりに向けて

成果報酬制度は、単に「成果に応じて給与を支払う仕組み」ではありません。

評価の前提を整理し、社員が納得できる構造をつくることで、定着・生産性・業績向上を同時に実現する経営手法となります。

優秀人材が辞めない会社づくりに向けたヒントを得られる機会として、ぜひご参加ください。

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seFfAKj0qgxA?s=q1nr32cl464【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2021年1月

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

・人事評価内製化プログラム『ジョブオペ(R)︎』

・営業まるごとDX！「ジョブオペ(R)︎ BPO」

・経営者限定交流会『ズバセル(R)️』運営