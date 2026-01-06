東京駅にオープン　女性専用のパーソナルマシンピラティススタジオ「Hain pilates（ハインピラティス）東京駅店」

エクササイズコーチジャパン株式会社インストラクターがマンツーマンでピラティスをサポート

女性専用マシンピラティススタジオ「Hain pilates（ハインピラティス）」は、2026年1月6日（火）に東京駅店をオープン致しました。



本店舗は全国20店舗目となり、2024年11月に1、2号店のHain pilates川崎店とHain pilates池袋店を同時オープンしてから、わずか1年1か月での20店舗展開となります。

ハインピラティスは、「忙しい女性でも無理なく続けられるピラティス」をコンセプトに、マンツーマンのサポート体制と通いやすいレッスン時間を強みとして急速に店舗数を拡大してきました。

今回の東京駅店は東京駅直結のヤエチカ内にあり、通勤・通学の利便性が高いエリアへの出店となり、これまで以上に幅広い層の女性の健康づくりをサポートしてまいります。

■ 1年1か月で20店舗展開を実現

すべての女性が健康でヘルシーにという意味のhealthyとピラティスで大切な体幹という意味のInnerを掛け合わせた「Hain」というpilatesをブランド名に

ハインピラティスは、2024年11月の1号店オープン以降、首都圏を中心に全国へ出店を加速。「運動初心者でも安心して始められる価格設定」「短時間でも効果を実感しやすい」という評価を背景に、1年1か月という短期間で20店舗目の開業を達成しました。

■ 東京駅店オープン記念キャンペーンを実施

東京駅店のオープンを記念し、期間限定のオープンキャンペーンを実施いたします。ピラティスが初めての方にも気軽にご体験いただける内容となっております。

★4大オープニングキャンペーン

１.体験料2,200円→0円

２.登録料5,500円→0円

３.入会金22,000円→0円

４.初月コース代金50%OFF

※全て当日入会に限ります。当日入会されない場合は体験料金を頂戴しております

■ Hain pilates（ハインピラティス）東京駅店概要

すべての店内がピラティスの発祥となったマン島の地をイメージした店内となっております

店舗名：Hain pilates（ハインピラティス）東京駅店

住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街B2階

アクセス：ＪＲ 東京駅直結 徒歩2分/東京メトロ丸の内線 大手町駅 徒歩1分/有楽町駅 徒歩6分

営業時間：平日 10:00～21:00（最終受付20:30）、土/祝 9:00～20:00（最終受付19:30）

定休日：日曜日

オープン日：2026年1月6日（火）

予約開始：受付中

店舗数：全国20店舗目

対象：女性専用マシンピラティススタジオ

■ 今後の展開

ハインピラティスは今後も、「女性が自分の身体と向き合う時間を、もっと身近に」という想いのもと、出店エリアを拡大してまいります。運動習慣の定着と、心身の健康をサポートするピラティススタジオとして、さらなる価値提供を目指します。

■ Hain pilates(ハインピラティス)について

Hain pilates（ハインピラティス）は、**「忙しい女性でも、無理なく続けられるピラティスを」**をコンセプトに誕生した、女性専用マンピラティススタジオです。2024年11月に1号店をオープンして以降、通いやすい立地設計、マンツーマンの丁寧な指導、洗練された空間づくりが支持され、わずか1年1か月で全国20店舗を展開するまでに成長しました。ハインピラティスは「 女性専用スタジオによる安心感」「リフォーマーを使用したマンツーマン指導中心のレッスン」「運動初心者でも始めやすいプログラム設計」「日常に溶け込む、ミニマルで上質なスタジオ空間」「身体を整えるだけでなく、「自分自身と向き合う時間」を大切にできる場所」として、多くの女性に支持されています。

■会社概要

会社名:エクササイズコーチジャパン株式会社

ブランド名:Hain pilates(ハインピラティス)

事業内容：ハインピラティス直営店及びフランチャイズ本部の運営

設立：2010年11月

所在地：大阪府大阪市中央区南船場4-12-22心斎橋東栄ビル4階（受付）

店舗数：全国20店舗（2026年1月時点）

店舗一覧：

