無料オンラインカンファレンス登壇のお知らせ　ブランディング×第一想起 『知っている』から『選ばれる』へ。

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、株式会社ナビタイムジャパンが主催し、計11社が共催するオンラインカンファレンスに登壇いたします。



https://location-cloud.navitime.co.jp/seminar/request_fg260120?organizationId=897


お申し込みは上記のURLからお願いいたします。





イベント概要


※同業他社様のお申込み、個人でのお申込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。



【カンファレンス概要】


情報過多の現代、顧客との接点はSNS、広告、EC、リアルと爆発的に増加しています。


しかし、チャネルが増えるほど、「ブランドトーンの不統一」「発信内容の分断」といった課題が生まれ、結果として顧客に伝わるブランド像がバラバラになっていませんか？


また、生成AIや自動化技術の進化は効率化をもたらす一方で、「ブランドの独自性や“人らしさ”が失われる」という新たな懸念も生んでいます。



本ウェビナーでは、


情報があふれる現代におけるコミュニケーションを再構築するための戦略と実践ノウハウをご紹介します。


AI時代にブランドの独自性を維持し、部門やチャネルをまたいで一貫したブランド体験を顧客に提供するための、具体的なヒントと仕組みづくりを学べる場です。



【このような課題を感じている方におすすめ】


・“知ってもらえているのに、選ばれない”


ブランドの認知率は高いが、検討・購買につながる“第一想起”を獲得できていない。


・“顧客接点が分断されている”


店頭・SNS・広告・Webなどの情報がバラバラで、顧客に一貫したブランド体験を提供できていない。


・“「思い出される瞬間」を設計できていない”


顧客が購買・選択の場面でブランドを想起する“文脈”をデザインできていない。


・“発信の仕組みが属人的で、スピードと整合性が欠けている”


地域・店舗・チャネルごとに発信内容が異なり、ブランドイメージにズレが生じている。


・“ブランド成果の可視化が難しい”


「ブランド活動がどの程度“想起”に貢献しているか」を定量的に示す指標やデータ基盤が不十分。



※内容は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。










【ネオマーケティング登壇情報】


■概要


・登壇日時


2026年1月20日(火) 14:30 - 14:50


・タイトル


ユーザー分析が広告効率を変える


ー生活者インサイトから複数のCEPを開発し“選ばれるブランド”になる方法



■登壇者



藤江 洋三


株式会社ネオマーケティング


コミュニケーションプランニング部 デジタルマーケティング運用チーム マネージャー



■経歴


2011年よりIT系スタートアップにて中小企業向けマーケティング支援業務に従事。2014年より大手ASPにて金融・不動産等様々な業種、企業規模のクライアントに対しアフィリエイト広告および運用広告を活用したマーケティング支援を行う。2019年から大手広告代理店にてデジタルを主としたフルファネルでのマーケティングコンサルティングに携わる。2025年現職にてデジタルマーケティング部門責任者として参画。






【開催概要】


開催日時｜2026年1月20日 (火) 11:00 - 15:15


アーカイブ配信｜2026年1月27日 (火) 11:00 - 15:15


参加料　｜無料


視聴方法｜オンライン


お申込みURL｜https://location-cloud.navitime.co.jp/seminar/request_fg260120?organizationId=897



■株式会社ナビタイムジャパンについて


会社名：株式会社ナビタイムジャパン


事業内容：


・ナビゲーションおよび経路探索技術を核としたサービス・ソリューション事業


・交通・移動分野におけるデータ活用、MaaS、CASE関連事業


・交通事業者・自治体向けソリューション／コンサルティング事業


・メディア、観光・トラベル、海外・インバウンド関連事業


・店舗データの管理・発信の効率化と、店舗へのタッチポイントの増加やMEO対策で集客効果向上に貢献する、多店舗チェーン向けの店舗情報発信クラウドサービス『NAVITIME Location Cloud』


URL：https://corporate.navitime.co.jp/



■株式会社ネオマーケティングについて


会社名：株式会社ネオマーケティング


所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F


代表者：代表取締役　橋本 光伸


資本金：8,574万円


事業内容：マーケティング支援事業


URL：https://corp.neo-m.jp/



