日本初！女性専用２４時間ピラティススタジオ『私のマシンピラティス』、ＪＲ錦糸町駅北口に２０２６年１月７日グランドオープン！
『日本初！女性専用２４時間ピラティススタジオ 私のマシンピラティス』（※）を運営する株式会社スタウトハーツ（本社：静岡県静岡市、代表取締役 宮治秀光）は、2026年1月7日（水）、JR錦糸町駅北口（徒歩4分）に『私のマシンピラティス』錦糸町店をグランドオープンいたします。
弊社は、『マシンピラティスをもっと気軽に。好きな時に、好きなだけ。』を事業コンセプトに、従来のマシンピラティススタジオで問題となっている「レッスンの予約が取りづらい」ことや「希望するレッスンの曜日や時刻に予定を合わせる」という不便さを解消し、自分の都合に合わせて24時間いつでも気軽にレッスンを受けられる、新しい形のマシンピラティススタジオを運営しています。
私のマシンピラティス ロゴ
◆日本初！女性専用２４時間ピラティススタジオ 私のマシンピラティス について
弊社の「私のマシンピラティス」では、「すべてのライフスタイルの女性に輝きを。ピラティスでニッポンを元気に！」というミッションを掲げ、女性の多様なライフスタイルが存在する現代において「美容と健康」をサポートし、すべての女性が様々なライフスタイルで活き活きと活躍する社会の実現を目指して、女性専用かつ24時間営業のピラティススタジオ運営を実現しました。
「私のマシンピラティス」では、ピラティスの中でも特に「リフォーマー」を使用したマシンピラティスを取り入れています。元々はリハビリテーションの目的で使用されており、体の歪みやクセなどによって崩れやすいフォームをしっかりとアシストするため、正しい姿勢と適切な動作でトレーニングを行うことが可能となります。そのため、ピラティス初心者の方にも非常におすすめです。
マシンのサポートによって無理なく身体の可動域を広げ、体幹や身体の軸「コア」が鍛えられ、安定性や柔軟性を身に付けることができます。また姿勢改善や首肩コリの改善、自律神経の乱れ改善などにも効果的です。
運動不得意＆陰キャな私（一応事業責任者w）がマシンピラティススタジオを作ったらこうなった、その開発秘話と事業立ち上げストーリーはこちら。(https://prtimes.jp/story/detail/bAvJzAtjj5B)
【私のマシンピラティス錦糸町店の店舗情報】
店舗名：日本初！女性専用２４時間ピラティススタジオ 私のマシンピラティス錦糸町店
住所：東京都墨田区太平2丁目3-13 広瀬ビル2F
アクセス：JR錦糸町駅北口より徒歩4分
営業時間：24時間営業
店休日：毎月第3水曜or木曜日（保守点検日）
※その他、メンテナンスのため不定休があります。
URL：https://mymachinepilates.jp/
私のマシンピラティス錦糸町店の内観
◆私のマシンピラティスが選ばれる５つの理由
01：予約なしで好きな時間に利用できる
私のマシンピラティスのスタジオは、24時間オープンで予約不要。いつでも好きなタイミングで利用ができるため、家事や育児の合間、お買い物の途中などスキマ時間にレッスンが可能です。お仕事が忙しい方やスケジュールが読めない方も、予約なしで夜遅くまで利用できるため通いやすくて安心です。
02：すべてのレッスンが、いつでも個別に受講可能！
私のマシンピラティスのレッスンは、お客様一人ひとりが個別に、それぞれの目的やレベルに応じた動画を見ながら行います。すべてのレッスンを自分のペースでいつでも受講することができるため、お客様のご都合やライフスタイルに合わせてご利用いただくことが可能となっています。
03：初めての方でも安心、効果を実感
私のマシンピラティスでは、安心してご利用いただくため、リフォーマーの使い方やトレーニング方法について初回のご説明と必要に応じてインストラクターが一人ひとりに合わせたサポートを行っております。またマシンが身体の動きをサポートしてくれるため、初めての方でも無理のない効果的なトレーニングが可能です。
04：誰にでも利用できる料金で続けやすい
私のマシンピラティスでは、より多くの方に効果を実感していただきたいので、運営の工夫をすることで、どなたでもご利用いただけて続けやすい料金に設定しました。また、楽しくトレーニングを継続していただけるようなカリキュラムとなっています。
05：最新AI姿勢分析で、効率よく姿勢改善
私のマシンピラティスでは、最初に最新AIで姿勢チェック＆分析を行い、正しい姿勢をキープするために弱った筋肉や凝り固まった筋肉へのアプローチ方法をお伝えします。姿勢が悪いと怪我の原因になったり血流の悪化により代謝が落ちてしまい、トレーニングの効果を十分に得られないためです。
【こんな方に選ばれているマシンピラティススタジオです！】
- まわりから姿勢が悪いと指摘されることがある
- 体幹を整えて代謝をアップしたい
- 美しいスタイルを手に入れたい
- 女性らしいしなやかさを身に付けたい
- インナーマッスルを強化したい
- 冷えやむくみを改善したい
- 心身のバランスを整えたい
⇒すべてのお悩み、私のマシンピラティスなら解決できます！
◆「動画だから分かりにくそうで不安」は間違い？動画レッスンだからこそのメリットと、初心者も安心のパーソナルサポート制度
私のマシンピラティスでは目的やレベルに応じたレッスン動画で、個別にトレーニングを進めていってもらうことができるため、レッスン中に少しでも分からないことがあったり不安を感じたら、
- レッスン動画を何度も巻き戻してお手本を確認したり、気になるところだけを自由に反復できます。
- 好きなタイミングでレッスン動画を一時停止、インストラクターにすぐに質問や確認ができます。
- 正しい姿勢や動きが出来ているかどうか、インストラクターに都度チェックをしてもらうことができます。
- さらに低額のパーソナルサポート制度（1対1で約30分間）により、身体の使い方や姿勢について詳しい指導が受けられます。
⇒そのため、他のレッスン形態と比べても非常に分かりやすく、効率良くかつ効果的にレッスンを進めることができるため、初心者の方にもたいへん適しています。
日本初！女性専用２４時間ピラティススタジオ 私のマシンピラティス横浜センター北店
住所：神奈川県横浜市都筑区中川中央1-3-2 グランデファーレセンター北2F
アクセス：横浜市営地下鉄センター北駅より徒歩2分
営業時間：24時間営業
店休日：毎月第3火曜or水曜日（保守点検日）
※その他、メンテナンスのため不定休があります。
URL：https://mymachinepilates.jp/centerkita.html
日本初！女性専用２４時間ピラティススタジオ 私のマシンピラティス大森店
住所：東京都品川区南大井6-28-9 大成ビル8F
アクセス：JR大森駅東口より徒歩2分
営業時間：24時間営業
店休日：毎月第3火曜or水曜日（保守点検日）
※その他、メンテナンスのため不定休があります。
URL：https://mymachinepilates.jp/
私のマシンピラティスプラス中野店（２４時間＋パーソナルスタジオ）
住所：東京都中野区中野5-32-5 神谷ビル5F
アクセス：JR中野駅北口より徒歩2分
営業時間：24時間営業
店休日：不定休
URL：https://mymachinepilates.jp/personal.html
私のマシンピラティス スタジオ内観1
私のマシンピラティス スタジオ内観2
【会社概要】
株式会社スタウトハーツ
本社所在地：〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-14-5F
代表取締役：宮治秀光
設立：2015年8月
資本金：100万円
（※）登録商標第6838884号【日本初！女性専用２４Ｈピラティススタジオ 私のマシンピラティス】