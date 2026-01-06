【1/27開催｜無料ウェビナー】消費財マーケター必見！店頭の“いま”から読み解く売場成功の新法則とは？

株式会社マーケティングアプリケーションズ

セルフ型アンケートツール「Surveroid（サーベロイド）」を提供する株式会社マーケティングアプリケーションズ（以下、「マーケティングアプリケーションズ」）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司）は、トレマ株式会社の井本祐樹氏をゲスト講師としてお招きし、無料ウェビナー「消費財マーケター必見！「店頭の"いま"を読み解く」～小売バイヤーのリアルな課題から見える、売場成功の新法則～を2026年1月27日(火)13時に開催します。

店頭環境が大きく変わる今、売場づくりに何が起きているのか消費財マーケター必見！「店頭の”いま”を読み解く」～小売バイヤーのリアルな課題から見える、売場成功の新法則～

原料の高騰や価値観・購買習慣の多様化などにより、店頭環境はわずかな期間で大きく変化しています。

これまで成果を上げてきた流通戦略のアプローチが通用しなくなった、と感じるメーカーは少なくありません。

・良い商品なのに、バイヤーに採用されない

・売場拡大の提案がなぜ通らないのか分からない

・営業活動が属人的で、成果が再現しにくい

・店頭の課題が分からず、戦略に落とし込めない

これらの背景には、メーカー視点だけでは捉えきれない“小売側の実態”があります。

売場で成果を出すためには、小売が何に困っていて、どう判断しているのか、そして購買者が何を求めているのか、これらを理解した戦略が不可欠です。

そこで今回、P&G、ジョンソン・エンド・ジョンソンでトレードマーケターとして活躍し、40社以上の小売とのJBPを経験してきた 井本悠樹氏 を招き、売場で成果を出すために必要な、小売バイヤーの視点に基づいた流通戦略について徹底的に解説します。

［セミナー詳細・お申し込みはこちら］(https://zoom.us/webinar/register/4517663887523/WN_dYAHQmGtTdKLySm3XTy0Bw)

■ セミナーの背景

環境変化により、商品の「販売難易度」が上がり続けている今、小売はこれまで以上に効率的かつ精度の高い売場運営を求めています。

そのためメーカーには、「商品を売りたい」ではなく「売れる状態を一緒につくる」ことが強く求められています。

しかし小売バイヤーがどのような課題を抱え、どのような観点で意思決定しているのかは、外側からは見えづらいもの。

本セミナーでは、小売の“リアルな判断軸”を理解し、売場づくりを再現性高く進めるためのポイントを体系的に学びます。

■このような方におすすめ

・ブランドや商品の店頭展開を強化したいマーケティング担当者

・小売とのリレーション構築や提案に課題を感じている営業担当者

・トレードマーケティングの体系を実務に落とし込みたいマネージャー

■セミナーで学べること

1.売場を動かす流通戦略の組み立て方

経験や個人スキルに依存しない、新たな視点での売場戦略の設計方法を体系的に学びます。

2.小売バイヤーの意思決定プロセスの本質

小売バイヤーが実際に抱える課題と判断軸を理解し、小売との共創関係を築くための視点を得られます。

3.売場成功に導く提案の鍵

どんな情報を、どう整理して、どう伝えると売場が動くのか。明日から使える実践ポイントを習得できます。

［セミナー詳細・お申し込みはこちら］(https://zoom.us/webinar/register/4517663887523/WN_dYAHQmGtTdKLySm3XTy0Bw)

■ 登壇者プロフィール

井本 悠樹 氏｜トレマ株式会社 代表取締役

P&G Japan、ジョンソン・エンド・ジョンソンにてトレードマーケターとして活躍。

小売40社超とのJoint Business Plan（JBP）を経験し、新ブランドの立ち上げから価格改定、流通戦略の策定まで幅広く担当。

2019年にトレードマーケティングコンサルティングを行う株式会社キャプロを創業し、メーカーやD2Cブランドの売場戦略や組織構築を支援。

2024年には日本初の専門書『トレードマーケティング 売場で勝つための4つの実践』を上梓。

現在は株式会社フェズにてリテールメディア領域のB2Bマーケティング責任者も務め、最新の流通トレンドにも精通。

■開催概要

セミナー：

消費財マーケター必見！「店頭の”いま”を読み解く」～小売バイヤーのリアルな課題から見える、売場成功の新法則～

開催日時：

2026年1月27日（火）13:00～14:30（質疑応答含む）

開催形式：

オンライン開催(Zoomウェビナー)

参加費：

無料

ご視聴に関する注意事項：

お申込み後、ご記入いただいたメールアドレス宛に、視聴URLとセミナーに関するご案内をお送りします。

■お申し込み

こちらよりお申し込みください。

［セミナー詳細・お申し込みはこちら］(https://zoom.us/webinar/register/4517663887523/WN_dYAHQmGtTdKLySm3XTy0Bw)

■最後に

激変する小売環境において、売場で成果を出し続けるためには、“小売の視点”を理解したうえで戦略を組み立てることがこれまで以上に重要になります。

本セミナーは、その第一歩となる90分です。

ぜひこの機会にご参加ください。

■会社概要

株式会社マーケティングアプリケーションズ

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5リンクスクエア新宿 16階

代表取締役：竹中 司

設立：2022年5月26日

資本金：1億円

事業内容：マーケティングリサーチプラットフォーム、データマネジメントツール/ソフトウェア、システムソリューション

URL：https://mkt-apps.com/

トレマ株式会社

所在地：東京都世田谷区野毛3-13-18

代表取締役：井本 悠樹

設立： 2019年4月1日

事業内容：トレードマーケティング専門コンサルティング

URL：https://torema.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マーケティングアプリケーションズ

ウェビナーサポートチーム

E-mail：webinar@mkt-apps.com