リライブウェア直営店『リライブハウス大阪』で4重ガーゼの「リライブパジャマ」の取り扱いを開始！

冷えや睡眠環境に悩む声が高まる中、就寝時の着用を想定した機能性パジャマの需要が広がっています。

このたび、機能性ウェア「リライブウェア」を製造・販売する株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）の直営店舗『リライブハウス大阪』（運営：株式会社豊泉家）にて、2025年12月5日（金）より新商品「リライブパジャマ」の店舗取り扱いを開始いたしました。

リライブウェアとは

リライブウェアは、特殊加工を施した複数の鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工を施したウェアシリーズです。2017年の発売開始以降、累計販売枚数は400万着を超え、高齢者から肉体労働者、介護・医療従事者、アスリートまで、幅広い層に愛用されています。

商品の特長

今回、秋冬シーズン向けにリニューアルした4重ガーゼ「リライブパジャマ」の店舗取り扱いを開始しました。リライブパジャマは、ふんわり柔らかく、あたたかみのある4重ガーゼ素材を採用し、保温性と通気性のバランスに優れた仕様です。前開きで着脱しやすく、襟のないすっきりとした首まわりで寝返りの邪魔にならないデザインとなっています。また、睡眠時の姿勢から鉱石配置を設定し、心地よい眠りをサポートします。

店舗では実際に商品を手に取って素材感やサイズ感を確認できるほか、専門スタッフがウェア選びの相談にも対応いたします。

ご自身用はもちろん、秋冬の贈り物としてもおすすめの一着です。

背面に逆Z字のような配置のプリント加工

■リライブパジャマ 商品概要

【素 材】綿100％

【カラー】ネイビー／グレー

【サイズ】SS／S／M／L／LL／3L（ユニセックス）

【価 格】24,200円（税込）※上下セットでの販売

■店舗概要

【店舗名】 リライブハウス大阪

【所在地】 大阪府大阪市中央区船場3丁目2-8 船場センタービル8号館1F 130号室

【営業時間】10:00～18:00

【定休日】 第2～第5日曜日（船場センタービル休館日に準ずる）

【電話番号】080-7610-6349