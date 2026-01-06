Ê¿°Â～Ê¿À®¤Î¡ÈÂ¿ºÌ¤ÊÅá·õ¡É¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª´ë²èÅ¸¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅáÂç½¸¹ç¡×¿·½Õ³«ºÅ¡¿Ì¾¸Å²°Åá·õ¥ïー¥ë¥É
´ë²èÅ¸¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅáÂç½¸¹ç¡×2026.1.22～3.15
Ì¾¸Å²°Åá·õÇîÊª´Û¡ÖÌ¾¸Å²°Åá·õ¥ïー¥ë¥É¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ë²èÅ¸¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅáÂç½¸¹ç¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜÅá¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Éð»Î¤¬¹ø¤Ëº¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅá¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·ÆüËÜÅá¤ÎÀ¤³¦¤Ï¼Â¤ËÂ¿ºÌ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÂÀÅá¡×¡ÖÂÇÅá¡×¡ÖÏÆº¹¡×¡ÖÃ»Åá¡×¤È¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹¤¤ÊÁ¤ÎÀè¤ËÅá¿È¤òÉÕ¤±¤¿¡ÖÆåÅá¡×¤ä¡¢Î¾¿Ï¤Î¡Ö·õ¡×¤Ê¤É¤âÆüËÜÅá¤ÎÃç´Ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÊ¿À®»þÂå¤Þ¤Ç¡¢Ìó1,000Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅá·õ¤ÎÎò»Ë¤ò°ìÆ²¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂç´¿·Þ¡£»þÂå¤´¤È¤Ë·Á¤äÍÑÅÓ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¼ÂÊª¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë²èÅ¸¤Î³µÍ×
¢£Å¸¼¨¥¿¥¤¥È¥ë¡§´ë²èÅ¸¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅáÂç½¸¹ç¡×
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)～3·î15Æü(Æü)
¢£¾ì½ê¡§ËÌ´Û4³¬ ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼
¢£¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÉÊ¡§
¡ÚÆÃÊÌ½ÅÍ×Åá·õ¡Û¸Å·õ ÌµÌÃ
¡ÚÆÃÊÌ½ÅÍ×Åá·õ¡ÛÂÀÅá ÌÃ µÈÍÑ
¡Ú½ÅÍ×Åá·õ¡ÛÆåÅá ÌÃ ÍìÍÛ½»Æ£¸¶¹ñ¹Â¤ ·ÄÄ¹½½Ï»È¬·îÆü
¡Ú½ÅÍ×Åá·õ¡ÛÏÆº¹ ÌÃ ÄÅÅÄ±ÛÁ°¼é½õ¹ ´²Ê¸½½Ç¯Æó·îÆü
Æ©¤«¤·Ä¦¤ê¤ÎÄ¦¹ï ¸«¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î·õ
¡ÚÆÃÊÌ½ÅÍ×Åá·õ¡Û¸Å·õ ÌµÌÃ
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢´ë²èÅ¸¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅáÂç½¸¹ç¡×¤Ç¤ÏÅö´Û½êÂ¢ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÌ¥ÎÏ¤¢¤ëºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ê¿°Â»þÂåº¢¤Îºî¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¸Å·õ ÌµÌÃ¡×¤ÏÃíÌÜ¤¹¤Ù¤1¿¶¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜ·õ¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¾¿ÏÂ¤¤Ï¡¢ÊÒ¿Ï¤Ë¿¼¤¤È¿¤ê¤Î¤¢¤ëÂÀÅá¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆüËÜÅá¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë°ÊÁ°¤ÎÅá·õ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÁÂÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ·õ¤Ï¿Ï¤ÎÃæ¿´¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÄ¦Êª¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ·õ¤Ï¼ÂÀïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ®Â²¤ÎÁõ¿È¶ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº×¿À¶ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¿°Â»þÂå°ÊÁ°¤ÎÄ¦¹ï¤òÍ¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÅá·õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Î»ÍÅ·²¦»û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤ÎÐÐÅá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÊº»ÒÜ¥ÎÓ·õ¡×¤ä¡Ö¼·À±·õ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅá·õ¤äËÜ·õ¤ò½ü¤¯¤È¡¢Èõ¡ÊÆüËÜÅá¤ÎÅá¿È¤ËÄ¦¤é¤ì¤ëºÙÄ¹¤¤¹Â¡Ë°Ê³°¤ÎÄ¦¹ï¤òÈ÷¤¨¤¿ºîÎã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¦¹ï¤ò¤â¤ÄÅá·õ¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢»ñÎÁ¡¦Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤éËÜ·õ¤ÏÆÃÊÌ½ÅÍ×Åá·õ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÅ´¤¬Ì¥¤»¤ë É½¾ðË¤«¤ÊÂÀÅá
¡ÚÆÃÊÌ½ÅÍ×Åá·õ¡ÛÂÀÅá ÌÃ µÈÍÑ
ÂÀÅá¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂåÃæ´ü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜÅá¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÅá¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ï¡¢Å´¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¿¤Ð¤¹¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÃÏ£¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÃÏ£¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ½ãÊª¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¡¢Å´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÃºÁÇ¤¬¶Ñ°ì²½¤·¡¢¤è¤ê¶¯¿Ù¤Ê¶âÂ°¤ËÊÑ²½¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜÅá¤Î´Õ¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ÌÚÌÜ¤Ë»÷¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÃÏÅ´¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤Î¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÃÏ£¤Ç¤¹¡£
´ë²èÅ¸¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅáÂç½¸¹ç¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌÝÌÜÈ©¤òÃÏÅ´¤Ë¸½¤·¤¿¡ÖÂÀÅá ÌÃ µÈÍÑ¡×¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µÈÍÑ¤Ï³ùÁÒ»þÂåÃæ´ü¤Ë¸½ºß¤Î²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¼þÊÕ¤Ç³èÌö¡£³ùÁÒ»þÂå½é´ü¤Ë¶½¤Ã¤¿Ì¾Ìç¤ÎÅá¹©½¸ÃÄ¡¦Ê¡²¬°ìÊ¸»úÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÝÌÜÈ©¤È¤Ï¡¢ÌÚ¤ÎÃÇÌÌ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë±ß¾õ¤ÎÌÏÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ÏÀè¤Ë¤Þ¤ÇÌÝÌÜÈ©¤¬¸½¤ì¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÌÌ¾¤òµÈÍÑÈ©¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëá¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¹øÈ¿¤ê¤¬¹â¤¯¡¢¤ä¤äºÙ¿È¤ÎÅá¿È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¼ñ¤¢¤ë»Ñ¤â¡¢´Õ¾Þ¤ÎºÝ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤ÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Í¦¤Þ¤·¤¤¡Ö¹æ¡×¤ò¤â¤ÄÆåÅá
¡Ú½ÅÍ×Åá·õ¡ÛÆåÅá ÌÃ ÍìÍÛ½»Æ£¸¶¹ñ¹Â¤ ·ÄÄ¹½½Ï»È¬·îÆü
¸ÅÍè¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Åá·õ¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊÌ¾¾Î¤È¤ÏÊÌ¤Î¡Ö¹æ¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊÌ¾¾Î¤Ïºî¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤ò·Ô¤Ë¹ï¤ó¤À¡ÖÌÃ¡×¡¢¹æ¤ÏÈþ¤·¤¤»Ñ¤ä¿ÏÊ¸¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê°ïÏÃ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë°¦¾Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹æ¤ò»ý¤ÄÅá·õ¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÎã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ëÇÈ¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¹æ¤ò»ý¤Ä¡ÖÆåÅá ÌÃ ÍìÍÛ½»Æ£¸¶¹ñ¹Â¤ ·ÄÄ¹½½Ï»È¬·îÆü¡×¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åá·õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤ÊÁ¤ÎÀè¤ËÅá¿È¤òÈ÷¤¨¤ëÆåÅá¤Ï¡¢ÆîËÌÄ«»þÂå¤òÃæ¿´¤ËÂÀÅá¤Ê¤É¤È¤È¤â¤ËÀï¾ì¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆåÅá¤â¤½¤Î»Ñ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëºîÎã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÆåÅá¤Î¹æ¤Ï¡¢ÏÑ¤ì¤Ë¸ß¤ÎÌÜ¤¬¸ò¤¸¤ë¿ÏÊ¸¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³ùÁÒËëÉÜ3Âå¾·³¡¦¸»¼ÂÄ«¤¬±Ó¤ó¤À¡ÖÂç³¤¤Î °ë¤â¤È¤É¤í¤Ë ´ó¤¹¤ëÇÈ ³ä¤ì¤ÆºÕ¤±¤Æ ¤µ¤±¤Æ»¶¤ë¤«¤â¡×¤Î²Î¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆåÅá¤Ï¼¼Ä®»þÂå¤Î¼é¸îÂçÌ¾¡¦»³Ì¾½¡Á´¤ÎËöêã¤Ë¤¢¤¿¤ë»³Ì¾Ë¹ñ¤¬½ê»ý¤·¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»³Ì¾²È¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åá¹©¤Ç¡¢¿·Åá´ü½é´ü¶þ»Ø¤ÎÌ¾¹©¡¦ËÙÀî¹ñ¹¤¬ÃÃ¤¨¤¿1¿¶¤ê¤Ç¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¯¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤ÇÈ¤ò»×¤ï¤»¤ë¿ÏÊ¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂçÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Í¤ë¡ÖÅóÍð¿Ï¡×¤ÎÏÆº¹
¡Ú½ÅÍ×Åá·õ¡ÛÏÆº¹ ÌÃ ÄÅÅÄ±ÛÁ°¼é½õ¹ ´²Ê¸½½Ç¯Æó·îÆü
ÏÆº¹¤È¤Ï¡¢¿ÏÄ¹¤¬30cm°Ê¾å60cmÌ¤Ëþ¤ÎÅá·õ¤ò»Ø¤·¡¢¼¼Ä®»þÂåº¢¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Éð»Î¤ÏÂÇÅá¤ÈÏÆº¹¤Î2¿¶¤ê¤òÂÓ¤Ó¤ë¡ÖÂç¾®ÆóËÜº¹¡×¤¬ÀµÁõ¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®¿Í¤äÇÀÌ±¤â¸î¿ÈÍÑ¤È¤·¤ÆÏÆº¹¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»þÂåÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢´ó¤»¤Æ¤ÏÊÖ¤¹ÂçÇÈ¤Î¤è¤¦¤ÊÅóÍð¿Ï¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖÏÆº¹ ÌÃ ÄÅÅÄ±ÛÁ°¼é½õ¹ ´²Ê¸½½Ç¯Æó·îÆü¡×¤Ïºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÏÆº¹¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤ËÂçºä¤Ç³èÆ°¤·¤¿Åá¹©¡¦½õ¹¤Ë¤è¤ë1¿¶¤Ç¤¹¡£½õ¹¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÊ¼¸Ë¸©°²²°»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Î¤Á¤ËÂçºä¤Ç½éÂå¡¦½õ¹¤ÎÌç¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Õ¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤®¡¢2Âå¡¦½õ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏÆº¹¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÞ¹ßÑÍð¤ì¤Ï¡¢2Âå¡¦½õ¹¤¬ÁÏ°Æ¤·¤¿¿ÏÊ¸¤Ç¡¢ºîÅáÅö»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÏÆº¹¤ÏÏÑ¤ì¤Ë¸ß¤ÎÌÜ¤¬¸ò¤¸¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅóÍð¿Ï¤¬´°À®¤Ø¤È¸þ¤«¤¦²áÄø¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëºîÎã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÏÊ¸¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë²èÅ¸¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅáÂç½¸¹ç¡×¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎÌ¾Åá¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½é½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°Åá·õÇîÊª´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ëÌ¾¹©¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë²èÅ¸¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅáÂç½¸¹ç¡× :
