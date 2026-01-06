【山形市 おふろcafe yusa】リラックマ × おふろcafe コラボ「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」が1月9日(金)からスタート！リラックマのカフェメニューやグッズが登場。

株式会社古窯ホールディングス

株式会社旅館古窯（山形県上山市、代表取締役社長：佐藤太一）が運営する山形市黒沢温泉おふろcafe yusaは、2026年1月9日（金）から4月5日（日）の期間、リラックマ × おふろcafe のコラボレーションイベント「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」を開催いたします。

■忙しい毎日の中に、「ごゆるりタイム」を

仕事や学業、家事に追われ、気づけば深呼吸も忘れてしまう日々。

おふろcafeは、そんな“がんばる毎日”のなかで、「少しでも「ふ～っ」と力を抜けるように」そっと

寄り添うような時間をリラックマと一緒につくれたらという想いで本イベントを企画しました。

＜リラックマ × おふろcafe「おふろあがりのごゆるりタイム 2026＞

開催期間：2026年1月9日（金）から4月5日（日）

開催場所：全国のおふろcafe 13店舗

おふろcafe yusaのHPはこちら：https://ofurocafe-yusa.com/

※店舗によって提供するサービスが異なります。詳細は各店舗のウェブサイトにて随時お知らせいたします。

■ おふろcafe yusa コンテンツ紹介

◎リラックマ × おふろcafe コラボメニュー

おふろやサウナでのんびり過ごすリラックマたちの姿を、カフェメニューで表現しました。

仲良くおふろに入っているようなシチューや両手で包みたくなるようなハンバーガー、サウナでくつ

ろいでいるようなパフェ、思わず並べたくなるドリンクなど5種のメニューをご用意しました。

＜提供メニュー＞

・ごゆるりみんなでおふろなパンシチュー 1,880円(税込)

・リラックマのてりたまバーガー 1,780円(税込)

・リラックマ＆コリラックマのプリン＆いちごパフェ 980円(税込)

・リラックマドリンク 各580円(税込)

※「ごゆるりみんなでおふろなパンシチュー」と「リラックマのてりたまバーガー」の敷紙はプリントワックスペーパーとなります。

※yusaでは「オムライス」の提供はございません。

提供期間：2026年1月9日（金）～4月5日（日）

※店舗によって提供するメニューが異なります。◎ リラックマ × おふろcafe オリジナルコラボグッズ

コラボイベント描き下ろしのオリジナルアートを使用した、おふろやサウナで使いたいオリジナルグッズを販売いたします。おふろやさんに持ち歩いたり、日常に取り入れたり、ごゆるり過ごすアイテムとしてお使いいただけます。

【第1弾】2026年1月9日（金）～販売開始

・ステッカー（全5種） 各380円(税込)

・ランダム アクリルキーホルダー（全5種） 各680円(税込)

・手ぬぐい 1,280円(税込)

【第2弾】2026年2月2日（月）～販売開始

・おふろトートバッグ 2,580円(税込)

・マフラータオル 2,480円(税込)

※商品はいずれも数量限定、なくなり次第終了です。販売状況は各店のウェブサイトをご確認ください。

※おひとり様1度のご入館につき、各グッズ1種類それぞれ5点までとさせていただきます。ご入館せずのグッズ購入はできません。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けて

いる。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好き

な食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマは、はちみつの森に住む

お友達。

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

■おふろcafe(R)とは

温泉道場が展開する長時間滞在型の温浴ブランド。コーヒーや雑誌・コミック、マッサージチェア

、PCレンタルなどのサービスが無料。まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらく

つろげる空間です。埼玉県に3店舗「おふろcafe utatane」「おふろcafe ハレニワの湯」「温泉と発

酵 おふろcafe 白寿の湯」、神奈川県に「おふろcafe HITOMA」、三重県に「おふろcafe 湯守座」「

おふろcafe あげき温泉」。フランチャイズ店として北海道に「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」、山形

県に「おふろcafe yusa」、栃木県に「おふろcafe いちごの湯」、茨城県に「おふろcafe りんねの湯

」千葉県に「おふろcafe かりんの湯」、静岡県に「おふろcafe bijinyu」、滋賀県に「おふろcafe び

わこ座」の計13店舗を展開中です。「おふろcafe(R)」は、株式会社温泉道場の登録商標です。

https://ofurocafe.com/

■株式会社温泉道場

2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施

設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する」の企業

理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/

おふろcafe yusa

おふろcafe yusaは、株式会社温泉道場が展開する長時間滞在型温浴ブランドおふろcafe (R)としては東北初の施設で、コンセプトは「果樹園×クラフト×カフェ」。

おふろcafe yusaのサウナガーデンは、収容人数30人以上、男女で一緒に楽しむことができる山形最大級の大型サウナ室です。ストーブはドイツから海を渡ってきたサウナストーブ EOS Zeus/Zeus L を採用。サウナストーンに水をかけて水蒸気を発生させて発汗を促進させる、セルフロウリュもお楽しみいただけます。

https://ofurocafe-yusa.com/

所在地：山形県山形市大字黒沢319-2

営業時間：10:30～22:00（最終入館 21:00）

カフェ・レストラン：11:30～21:00(フードL.O.20:00 / ドリンクL.O20:30)

※ご宿泊のお客様は、24:00まで館内利用可能。サウナエリアは翌朝6:00よりご利用いただけます。

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20

公式HP：https://www.koyo-gr.com/