【第69回シェアシマ商品開発セミナー】原価高騰に克つ。品質維持と歩留まり向上術

食品の企画開発をサポートする「シェアシマ」を運営するICS-net株式会社（本社：長野県長野市南石堂町1972、代表取締役：小池祥悟）は、食品業界に携わる人のためのオンラインセミナーを定期開催しております。オンラインセミナーの詳細はこちら：https://shareshima.com/seminars(https://shareshima.com/seminars)

■第69回 シェアシマ商品開発セミナー

原材料費が高騰する今、企業の命題は「品質を維持しコストを削る」こと。本セミナーでは、製造工程でのロス削減から、素材の力を活用した歩留まり向上まで、原価低減と品質確保を両立させる原料や技術を紹介します。技術的なアプローチで利益体質へ転換するために、登壇企業からのご提案をご紹介します。

なお、登壇者に直接質問できるQ&Aコーナーも実施します。商品開発の現場で即戦力となる情報を、ぜひこの機会にご活用ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

テーマ：原価高騰に克つ。品質維持と歩留まり向上術[表: https://prtimes.jp/data/corp/42412/table/130_1_12b6d1361a33798e6239ecace7f55cda.jpg?v=202601060122 ]プログラム

1.シェアシマ事務局より

セミナーの注意事項など

2.製品・サービス紹介

１.『多汁感や食感改良に効く！新規油脂素材「ノヴァメルト」の惣菜への利用』

ミヨシ油脂株式会社

本製品は加熱による油脂の融け出しを遅延させる技術を有しています。そのため食品中で通常の油脂とは異なる挙動を示し、多汁感（ジューシー感）の付与、食感改良、歩留まり向上といった効果を発揮します。本セミナーでは、ハンバーグなどの惣菜への応用事例を交えながら、製品の特長と導入メリットをご紹介します。

２.『食感を“ふっくらそのまま”に歩留まりアップ！米飯改良新商品のご紹介』

株式会社キティー

価格高騰を背景として米や炊飯に課題を抱える皆様に、炊飯後の食感を“ふっくらそのまま”に維持し、歩留まりを向上させる米飯改良剤「ふっくらそのままマイスター」をご紹介します。通常炊飯だけでなく酢飯などのアプリケーションデータも公開し、歩留まり向上によるコストメリットと食感維持を実現する技術を解説します。

3.その他

次回のご案内など

14:30終了予定

※暫定のプログラムになります。時間は目安ですので多少前後します。

※都合により変更になる場合がございますのでご了承ください。

「シェアシマ」について

詳細を見る :https://shareshima.com/seminars/20260128

シェアシマは、「その原料シェアしませんか？」をサービス名の由来とした、食品開発をサポートするWEBプラットフォームです。食品原料のサプライヤーとバイヤーが集うWeb原料検索サービスからスタートし、商品開発に役立つ情報を提供する「シェアシマセミナー」、商品を製造したい人と工場をつなげる「シェアシマOEM」、商品情報をWeb上に集めたデータベース「シェアシマ製品情報サーチ」、未利用原料の出品や商品化を支援する「アップサイクル・フード」の他、食品業界に携わる方へ向けて情報発信をしております。会員数は5,000名を突破（2025年3月時点）。食品業界のお困りごとを解決することでサプライチェーン変革を起こし、業務効率化や食品ロス削減に貢献します。

会社概要

本社所在地：長野県長野市南石堂町1972

代表者：代表取締役 小池祥悟

設立：2017年8月21日

事業内容：Webプラットフォーム「シェアシマ」運営事業（原料検索サービス、メディア、製品データべ―ス、OEMマッチング、セミナー、アップサイクル・フード事業）、食品輸入商社事業

Webサイト：https://www.ics-net.com

E-mail・pr@ics-net.com