明日1/7（水）から、ぼのぼのと巡る謎解き×ショッピング　ぐるっと、海手（うみのて）スタンプラリー＠宮城県開催

エイケン（ADKエモーションズ グループ会社）が制作するTVアニメ『ぼのぼの』の最新情報をお知らせいたします。



1986年より連載を続ける漫画『ぼのぼの』は、2026年に連載40周年を迎えます。また2016年より放送開始したTVアニメ『ぼのぼの』も、同年に放送10周年を迎えます。この記念すべきタイミングに合わせ、『ぼのぼの』の原作者・いがらしみきお先生の出身地・宮城県にて、2026年1月7日(水)～3月1日(日)までの期間、せんだい海浜エリアを巡るスタンプラリーとのコラボが決定！



仙台港周辺から名取市閖上地区までの南北約12kmにわたる海浜エリアは、ショッピング施設やレジャースポットが集まり、豊かな自然も楽しめる魅力的なエリアです。

エリア内の多彩な施設でのお食事、お買い物や、スポットに設置された謎解きを楽しみながらスタンプを集めていただくと、集めたスタンプ数に応じてお買い物券などがあたる抽選に応募できます。賞品には、2026年1月5日(月)より発売される、「ぼのぼの×むすび丸」コラボグッズも登場！

さらに一部のスポットには、ぼのぼのと森の仲間たちと写真を撮ることができるフォトスポットや先着で限定ぼのぼのステッカーがもらえるスポットもございます。

ぜひ、この機会にせんだい海浜エリアへ足をお運びいただき、ぼのぼのたちと一緒に冬のおでかけをお楽しみください。



◆詳細◆

http://blog.livedoor.jp/bonoanime/archives/45548678.html



◆練習問題◆

当イベントの練習問題として謎をご用意いたしました。

ぜひ、イベント参加前のウォーミングアップにチャレンジしてみてください！

答えは特設ページでご確認いただけます。

ぼのぼのと巡る 謎解き×ショッピング【ぐるっと、海手（うみのて）スタンプラリー】

ぼのぼのが集めていた大切な貝が、ある日突然 すべて無くなってしまいました！

「ボクのだいじな貝が、だれかにしまわれちゃったよ～」

ぼのぼのと一緒に海浜エリアを巡って、すべての貝を取り戻しましょう！



・開催期間：2026年1月7日(水)～3月1日(日)

・場 所：仙台市東部沿岸部および名取市閖上地区の対象スポット28ヶ所

・参 加 費：無料

・参加方法：二次元コードを読み取って、スタンプラリーにアクセス。

お買い物スポットでは、お会計によりスタンプを獲得、

謎解きスポットでは、謎を解いてスタンプを獲得していく。

スタンプが貯まったら、申し込み画面から抽選にエントリー！

※営業時間は、各スポット施設の営業時間に準じる。

・賞 品：集めたスタンプの数に応じて、対象施設で使えるアクティビティの体験チケットや

お買い物券、「ぼのぼの×むすび丸」コラボグッズなどを、

抽選で合計50名の方にプレゼント！





＜当イベントに係るお問い合わせ先＞

■仙台市宮城野区海浜エリア活性化企画室

電話：022-291-2111（代表・平日9:00～17:00）／メール：uminote-miyagino@city.sendai.jp

◆ぼのぼの×むすび丸 コラボグッズ◆

『ぼのぼの』は、2026年に連載40周年・アニメ放送10周年を迎えます。

これを記念して原作者・いがらしみきお先生の出身地、

仙台・宮城の観光PRキャラクターである「むすび丸」とのコラボが決定、

2026年1月5日(月)よりコラボグッズ販売中です！



◆詳細◆

http://blog.livedoor.jp/bonoanime/archives/45528437.html



アクリルスタンド

半立体ラバーマグネット

クリアマルチケース

クリアボトル

※画像はイメージです。

※商品の縮尺は一定ではございません。

‐ぼのぼの‐

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5：22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいい

キャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。



◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第37巻 販売中

●コミックス 「ぼのぼの」49巻 販売中

「ぼのぼのS 1～2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中 (いずれも 竹書房 刊)

■放送情報

毎週土曜日 5:22～ フジテレビ

アニマックス 放送中



■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン



