CTA：関税と経済的逆風にもかかわらず、米国の消費者向けテクノロジー関連収益は2026年に5,650億ドルに達する見通し





ラスベガス、2026年1月6日 /PRNewswire/ -- 関税による圧力や経済の不確実性が事業環境に影響を及ぼす中、全米民生技術協会（Consumer Technology Association、CTA）®は本日、米国消費者向けテクノロジー産業予測（U.S. Consumer Technology Industry Forecast）を発表し、米国の消費者向けテクノロジー業界の収益が2026年に5,650億ドルに達し、前年比3.7%の成長が見込まれることを示しました。この予測は、CES® 2026のメディア・デー期間中に開催されるCTAの「注目すべきテックトレンド（Tech Trends to Watch）」イベントにおいて発表され、業界リーダーが一堂に会し、最新のイノベーションについて議論するとともに、今後1年の展望を見極めます。

この見通しは、企業が経済的課題、サプライチェーンの変化、消費者支出への圧力の高まりに対応する中で、重要な局面における業界の強靭性を浮き彫りにしています。

「関税やより広範な経済的圧力が強まる中でも、米国の消費者は生産性、接続性、そして生活の質を向上させるテクノロジーへの投資を続けています」と、会長兼CEOのGary Shapiro氏は述べました。「しかし、企業が関税適用前に積み上げた在庫を消化し、2026年に向けてより厳しいコスト判断に直面する中で、経済の不確実性の影響は一段と顕在化しつつあります。」

同予測では、全体的な成長は堅調に推移する一方で、コスト上昇の負担は業界内で不均等に及んでおり、とりわけ中小規模の企業が利益率の圧迫やサプライチェーンの混乱に直面する可能性が高いことが示されています。

課題が続く中でも、主要セグメントは引き続き拡大しています。ハードウェアの収益は3.4%の成長が見込まれる一方、ソフトウェアおよびサービスに対する消費者支出は4.2%増加し、約1,940億ドルに達する見通しです。一方で、出荷台数の伸びは2026年に0.7%にとどまると予測されています。

消費者は、ソフトウェア主導の価値をこれまで以上に重視し、サブスクリプションサービスを中核に据えるとともに、柔軟な金融・支払オプションを活用しており、プレミアム機能やAI対応の体験が市場をけん引する傾向が一段と強まっていることを示しています。

これらのイノベーションはCES 2026で余すところなく披露されており、CTAの注目すべきテックトレンドでは、消費者向けテクノロジー業界の次なる成長段階を形づくる、以下のような3つの主要な力が浮き彫りにされています。

インテリジェントな変革 - 人工知能はデバイス、プラットフォーム、サービス全体において基盤的な存在となり、より高度なシステムと、よりパーソナライズされた消費者体験を可能にしています。

長寿のテクノロジー - デジタルヘルス、遠隔医療、ウェルネスツールの進展が加速しており、より長く、より健康的な生活を支えるテクノロジーを求める消費者のニーズに応えています。

明日のエンジニアリング - 電動化、モビリティ、エネルギー管理、インフラの近代化への継続的な投資が、将来のイノベーションに向けた基盤を築いています。

これらのトレンドは、前年と比べてより大きな経済的圧力の中で浮上しています。それでもCTAの予測は、2026年の成長をけん引する主軸として、ソフトウェア、サービス、そしてプレミアムイノベーションへと迅速に舵を切る、適応力の高い業界の姿を示しています。

本日のプレゼンテーションを見逃した方は、1月5日（月曜）午前10時（PT）にCTA主催で開催されるリサーチサミットにおけるCES 2026「注目すべきトレンド」のライブ配信をご覧いただくか、CES.techにてオンデマンド配信をご利用ください。

調査方法

CTAの2026年1月米国消費者向けテクノロジー産業予測および1年産業予測は、CTA会員企業および業界関係者からの定性的・定量的なインプットに、CTAのリサーチチームによる分析を組み合わせて策定されています。

CTAリサーチインサイトにご登録ください。

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

