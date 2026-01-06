今年もいちご尽くし！いちごのスムージー新登場「いちごフェア」開催

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa)（所在地：沖縄県恩納村）は、恩納村で旬を迎える沖縄県産いちごをはじめ、全国選りすぐりのいちごをお子さまから大人まで心ゆくまでお楽しみいただける「いちごフェア」を、2026年1月10日（土）から開催いたします。

今年は、マーケットに「いちごのスムージー ～ココナッツエスプーマ～」が初登場。旬のいちごを贅沢につかったフレッシュな甘さと酸味の一杯は、果肉もビタミンもたっぷり。美容や健康志向のドリンクとしても、ビーチサイドで過ごすリフレッシュタイムにもおすすめです。

季節ごとに、沖縄ならではの食材を使ったオリジナルスイーツを販売しているマーケットでは、この季節限定でいちごのスイーツを展開します。「ストロベリーショートケーキ」や塩味でアクセントを付けた「イチゴとローゼルのロールケーキ」など、定番のシンプルな味わいだからこそ、いちご本来の甘みとほどよい酸味が引き立つラインナップです。

オールデイダイニング「セラーレ」の「週末ランチビュッフェ」では、この時期限定で旬のいちご食べ比べをご用意いたします。華やかないちごのスイーツや、彩り豊かなイタリアンメニューをお好きなだけお楽しみいただけます。ペストリーシェフと一緒にクッキーのデコレーションを体験できるキッズワークショップも毎回好評いただいており、ご家族での夢中になるひとときをお過ごしください。

また、サンセットが美しいシラカチバーでは、いちごの魅力を大人の切り口で表現したカクテル3種をご用意しました。沖縄ならではのバタフライピーを合わせた「ストロベリーバタフライマティーニ」、アルコールが苦手な方もバー空間をお楽しみいただけるよう、いちごとクリームを使用した「ストロベリールージュ（ノンアルコール）」、カクテルの中で人気のあるネグローニのアレンジ「ストロベリーネグローニ・ズバリアート」など、今だけの味わいをご提供します。

全国で一足早く春の気配が訪れる沖縄で、季節の移ろいを感じながら旬のいちごの魅力を心ゆくまでご堪能いただけます。1月には鮮やかなピンク色の緋寒桜（カンヒザクラ）が咲き始め、海の透明度はさらに増し、澄んだ空気に溶け込むサンセットがいっそう美しく輝く季節です。新年とともに穏やかな景色が広がる瀬良垣島で、この時期ならではの贅沢をぜひお楽しみください。

■「いちごフェア」

いちごメニュー・商品の販売期間：

2026年1月10日（土） ～ 2026年3月31日 （火）（予定）

※苺の入荷状況により、提供内容の変更、並びに予定販売期間より早めに終売、又は販売延長となる可能性がございます。予めご了承ください。

■いちごのスムージーおよびスイーツ販売

・いちごのスムージー ～ココナッツエスプーマ～（１日５食限定） 918円

・ストロベリーショートケーキ 918円

・イチゴとローゼルのロールケーキ 756円

場所：マーケット

営業時間：9:00～22:00

※表示料金は、すべて税込

※上記のスムージー販売は、10:00～、ケーキ販売は、11:00～完売次第終了

※お土産ショップ～20:00 までの営業

■オールデイダイニング「セラーレ」週末ランチブッフェ

ランチ営業時間：11:30～15:00（最終入店14:00）

ウィークエンドランチビュッフェ（土日祝限定）

大人4,400円 / 6歳～12歳2,200円 / 0歳～5歳無料

※表示料金は、税込・サービス料15％別

レストランのご予約方法：

レストラン予約ページ（https://www.tablecheck.com/ja/shops/seragakiokinawa-regency-hyatt-serale/reserve ）よりご希望店舗をご選択、または、ホテル代表（098-960-4321）にて承ります。

その際は、レストラン予約の旨とご希望のレストラン名をお伝えください。

■シラカチ バー | いちごのカクテル 3種

・ストロベリーバタフライマティーニ（左）

2,200円（税込・サービス料15％別）

沖縄の青い海を思わせるバタフライティーと、甘酸っぱいイチゴを組み合わせたマティーニ仕立ての一杯。ウォッカのキレと黒糖シロップのやさしい甘みが調和し、グラスの縁に飾られたイチゴが華やぎを添えます。夕暮れのテラスで、潮風とともに楽しむ贅沢な時間を演出します。

・ストロベリールージュ（ノンアルコール）（中）

1,540円（税込・サービス料15％別）

イチゴとクランベリーの鮮やかな赤に、クリームのまろやかさを重ねた一杯は、デザート感覚で味わえる贅沢な仕上がり。甘酸っぱい果実の香りとクリーミーな口当たりが、心を満たします。

・ストロベリーネグローニ・ズバリアート（右）

2,200円（税込・サービス料15％別）

世界で愛されるクラシックカクテル「ネグローニ」を、イチゴでツイストした華やかなアレンジ。カンパリとスイートベルモットのビターな余韻に、ストロベリーリキュールとスパークリングワインのフルーティーなアクセントが加わり、洗練された大人の味わいをお楽しみいただけます。

「イルミネーションビアガーデン」では“着るブランケット”の貸し出しも！

ロビーラウンジ＆バーでは、「イルミネーションビアガーデン」を2026年3月31日（火）まで開催しています。キャンドルカラーのイルミネーションが輝くロビーや中庭で、オーダービュッフェスタイルの料理とクラフトビールを楽しめる、冬限定のイベントです。肌寒くなるこの季節も、心地よくお過ごしいただけるよう、“着るブランケット”の貸し出しをスタートしました。冬ならではの澄んだ空気とやわらかな光に包まれながら、リゾートならではの夜時間をお楽しみください。

料金：

・ザ ロビー “オーダービュッフェ” プラン 4,400円

・ザ ロビー “ビアガーデン” プラン 7,150円 ※税込・サービス料15％別

詳細：https://www.tablecheck.com/ja/shops/seragakiokinawa-regency-hyatt-lobbybar/reserve

＜ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄＞

ホテルが位置する恩納村は沖縄県でも有数の素晴らしいリゾートエリアの一つであり、新しい冒険が詰まっています。世界自然遺産に登録されているやんばるへのアクセスも容易で、多くの自然や地元の文化体験が楽しめます。ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、沖縄本島屈指のリゾートである恩納村の美しい海に囲まれた瀬良垣島と、沖縄本島が一本の橋で繋がりひとつのリゾートを構成する、ユニークなロケーションを特徴としたリゾートホテルで「元気になるホテル」として、身体と心に元気が満たされるリゾート体験を提供し続け、今後も魅力あるデスティネーションリゾートとして沖縄観光に貢献してまいります。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/hyatt-regency) をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/HyattRegency/?fref=ts)、X(https://x.com/hyattregency)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。